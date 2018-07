kekechallenge पर नोरा फतेही का देसी अंदाज, आते ही वायरल होने लगा वीडियो

KeKe Challenge Desi style 😈🙈😉😎🇮🇳 Wait for the ending ……🤣🤣🤦🏾‍♀️🤦🏾‍♀️ Feat. @fukravarun @harshbafna93 🎥 @divyang_ledwani —————————— #kekechallenge #india #comedy #funny #crazy #norafatehi #new #dance #morocco #toronto #rickshaw #sari #indianfashion #jokes #varunsharma #fukery #dilbar #actors #bollywood #love #desi #drake #inmyfeelingschallenge #new #laugh #humor #fun #mumbai #drama #dramaqueen #inmyfeelingschallenge #kikichallenge

A post shared by Nora Fatehi (@norafatehi) on Jul 27, 2018 at 8:20am PDT