Koffee With Karan 9: कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा हाल ही में ‘कॉफी विद करण सीजन 9’ के लेटेस्ट एपिसोड में नजर आए। यह पहली बार था जब दोनों एक साथ इस चैट शो में पहुंचे थे। इस दौरान कपल ने अपनी लव स्टोरी, डेटिंग के दिनों, रिश्ते में आए उतार-चढ़ाव और दूसरे बच्चे के स्वागत की तैयारियों को लेकर खुलकर बात की।

इस दौरान शो के होस्ट करण जौहर ने दावा किया कि सिद्धार्थ और कियारा को मिलाने में उनका भी थोड़ा योगदान रहा है। करण ने कहा, ‘मेरा इसमें कोई सीधा रोल नहीं था, लेकिन मैं खुद को थोड़ा क्रेडिट जरूर देना चाहूंगा कि तुम दोनों आज साथ हो।’

उन्होंने बताया कि मजेदार बात यह है कि दोनों की कहानी की शुरुआत फिल्म ‘लस्ट स्टोरीज’ से हुई थी। करण ने आगे कहा, ‘हमने लस्ट स्टोरीज की शूटिंग पूरी की थी और फिर एक ऐसी चीज हुई, जो काफी अजीब थी। हम अपने कॉमन फ्रेंड अमृतपाल बिंद्रा की पार्टी में थे, जहां मैं बिना बुलाए पहुंच गया था।’ इस पर कियारा ने तुरंत उन्हें टोकते हुए कहा, ‘आपने तो हमें भी बिना बुलाए पार्टी में पहुंचा दिया था।’

करण ने बताया कि इसी पार्टी में सिद्धार्थ और कियारा पहली बार किसी सोशल गैदरिंग में ठीक से मिले थे। कियारा ने उस शाम के बाद की कहानी भी बताई। उन्होंने कहा, ‘उस शाम के बाद हमारी बातचीत शुरू हुई और कुछ हफ्तों बाद उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करना शुरू कर दिया।’

इसके बाद सिद्धार्थ ने धीरे-धीरे मूवी देखने और डिनर पर जाने के हिंट देने शुरू कर दिए। अपनी शुरुआती मुलाकातों में से एक को याद करते हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कहा, ‘हम एक नाइट क्लब गए थे, जहां उन्हें लग रहा था कि वह बहुत कूल हैं। शहर में लोग एक्टर्स को पहचानते नहीं हैं।’

इस पर कियारा ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि उस वक्त तक उनकी फिल्म ‘कबीर सिंह’ और ‘लस्ट स्टोरीज’ रिलीज नहीं हुई थीं, इसलिए लोग उन्हें ज्यादा नहीं पहचानते थे। उन्होंने आगे कहा, ‘और शहर का माहौल भी थोड़ा ज्यादा रिलैक्स होता है।’

हालांकि जल्द ही दोनों को समझ आ गया था कि लोगों के बीच सिद्धार्थ की पहचान ज्यादा है। जैसे ही सिद्धार्थ नाइट क्लब में पहुंचे, डीजे ने उनका गाना ‘काला चश्मा’ बजाना शुरू कर दिया। उस वक्त दोनों एक-दूसरे को डेट करने के शुरुआती स्टेज में थे और यह पूरा सीन उनके लिए थोड़ा शर्मिंदगी भरा बन गया।

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शेरशाह से आए थे करीब?

कियारा आडवाणी ने बताया कि उनकी प्रेम कहानी का बड़ा हिस्सा फिल्म ‘शेरशाह’ के सेट पर ही आगे बढ़ा। सिद्धार्थ ने याद किया कि दोनों के बीच पहली बार अच्छी बॉन्डिंग चंडीगढ़ जाने वाली फ्लाइट में हुई थी। इसके बाद दोनों फिर से करीब आने लगे।

उन्होंने बताया कि जिस तरह फिल्म में कैप्टन विक्रम बत्रा और डिंपल चीमा की प्रेम कहानी आगे बढ़ रही थी, उसी दौरान पर्दे के पीछे उनकी अपनी लव स्टोरी भी धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी।

कियारा ने बताया कि उस समय दोनों अपनी जिंदगी के बिल्कुल अलग-अलग पड़ाव पर थे। उन्होंने कहा, ‘उस वक्त हम दोनों जिंदगी के बहुत अलग फेज में थे। वह अपने करियर में कुछ बड़ा करना चाहते थे और अगला कदम उठाने की कोशिश कर रहे थे। मैं उस दौर में थी, जहां सोचती थी कि चलो देखते हैं आगे क्या होता है।’

सिद्धार्थ ने बताया कि कियारा अपने रिश्ते को लेकर काफी क्लियर थीं। वह या तो शादी चाहती थीं या फिर कुछ भी नहीं। फिल्म की शूटिंग के लिए सिद्धार्थ के कारगिल रवाना होने से ठीक पहले का एक इमोशनल किस्सा याद करते हुए कियारा ने बताया कि उन्होंने अपने जन्मदिन से एक रात पहले सिद्धार्थ से इस बारे में बात की थी।

कियारा ने सिद्धार्थ से कहा था, ‘तुम मेरे साथ कभी बहुत अच्छे होते हो और कभी बिल्कुल अलग व्यवहार करते हो।’ उन्होंने आगे कहा कि वह हमेशा रिश्ते में कमिटमेंट चाहती थीं। कियारा के मुताबिक, ‘मैं ऐसी इंसान हूं जो मानती है कि या तो आप पूरी तरह इस रिश्ते में हैं या फिर नहीं हैं। यह बीच का जो रास्ता है, मैं उसे समझ नहीं पाती और न ही ऐसा कर सकती हूं।’

इसके बाद कियारा ने सिद्धार्थ के उन रोमांटिक पलों में से एक को याद किया, जब वह फिल्म की शूटिंग के लिए कारगिल जाने वाले थे।

उन्होंने बताया, ‘वह मेरी बिल्डिंग के नीचे आए और जाने से पहले उन्होंने कहा, ‘सुनो, मुझे पता है कि अगर मैं तुमसे कमिटमेंट करता हूं, तो यह रिश्ता बहुत मजबूत और पक्का होगा। लेकिन इस वक्त मैं अपनी जिंदगी में ऐसे पड़ाव पर हूं, जहां मुझे अपने काम पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है। मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरी चीज मेरे काम के बीच आए।’ इसके बाद मैंने कहा, ठीक है।”

इस बातचीत के बाद कियारा को लगा था कि शायद अब उनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया, जब कारगिल पहुंचने के बाद सिद्धार्थ उन्हें रोज फोन और मैसेज करने लगे। इस पर सिद्धार्थ ने मजाकिया अंदाज में कहा, ‘वहां करने के लिए और कुछ था ही नहीं।’

कियारा ने आगे बताया, ‘लगातार 30 दिनों तक हमारी बातें होती रहीं। तब मैंने उनसे पूछा, ‘सिद्धार्थ, आखिर चल क्या रहा है? मुझे लगा था कि तुम्हें अपने काम पर फोकस करना है।”

कपल के मुताबिक, सिद्धार्थ जब कारगिल में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, उसी दौरान दोनों ने ऑफिशियली एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया था। सिद्धार्थ ने माना कि हर रिश्ते की तरह उनके रिश्ते में भी उतार-चढ़ाव आए। कभी दोनों के बीच बातचीत बंद हो जाती थी, तो कभी दूरियां आ जाती थीं। लेकिन आखिरकार दोनों हर बार एक-दूसरे के पास लौट आए।

उन्होंने कहा, ‘चार साल बाद हम दोनों इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे।’ एक्टर ने अपने रिश्ते के कुछ अहम पड़ावों पर बातचीत का हिस्सा बनने के लिए करण जौहर को भी क्रेडिट दिया। इस पर करण ने अपने मजाकिया अंदाज में कहा, ‘मुझे लगता है कि मैं कई रिश्तों और शादी के प्रपोजल्स में एक कॉमन फैक्टर हूं।’

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शादी से पहले कियारा-सिद्धार्थ ने लिया था ब्रेक

इसके बाद करण जौहर ने खुलासा किया कि शादी करने का फैसला लेने से पहले कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कुछ समय के लिए एक-दूसरे से दूरी बना ली थी। कियारा ने समझाया कि यह उनके रिश्ते में डेटिंग से शादी की तरफ बढ़ने का दौर था।

उस समय को याद करते हुए करण ने कहा, ‘मुझे लगता है कि उस वक्त दोनों के बीच कुछ परेशानी चल रही थी। मैंने सिद्धार्थ को अपनी जिंदगी में इतना दुखी कभी नहीं देखा था। वह अपने इमोशन्स भी जाहिर कर रहे थे और मुझे समझ आ रहा था कि वह प्यार में हैं।’

करण ने बताया कि उस दौरान कियारा फिल्म ‘जुगजुग जियो’ की शूटिंग कर रही थीं और फिल्म के गाने ‘रंगी सारी’ की शूटिंग भी चल रही थी। इसी दौरान सिद्धार्थ उनके सेट पर फूल लेकर पहुंच गए थे। कियारा ने कहा, ‘मैंने सिद्धार्थ का यह रूप पहले कभी नहीं देखा था। यह आखिरी बार था जब ऐसा कुछ हुआ था।’ इसके बाद उन्होंने मजाक में कहा, ‘मुझे थोड़े और नखरे दिखाने चाहिए थे।’

हालांकि सिद्धार्थ को दोनों के दोबारा मिलने का किस्सा कुछ अलग ही याद था। उन्होंने बताया, ‘मैं बस उनकी वैनिटी में गया और कहा, ‘हाय, कैसी हो?” करण ने आगे बताया कि अगले दिन उनका 50वां जन्मदिन था और तब तक सिद्धार्थ को तेज बुखार हो चुका था।

उन्होंने किस्सा सुनाते हुए कहा, ‘कियारा ने उन्हें देखा और फिर मैं उसके पास गया और कहा, ‘यह बहुत बीमार है। इसे कुछ खाने के लिए दे दो।’ इसके बाद कियारा उन्हें YRF के एट्रियम में ले गईं, जहां खाना रखा हुआ था। फिर मई में यह सब हुआ और जून में प्रपोजल आया। इसके बाद अगले साल फरवरी में दोनों की शादी हो गई।’

कपल की शादी में जमकर नाचे थे करण जौहर

करण जौहर ने कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी को भी याद किया। उन्होंने इसे बेहद खूबसूरत और इमोशनल सेलिब्रेशन बताया। सिद्धार्थ ने शादी के जश्न का हिस्सा बनने और खास तौर पर डांस परफॉरमेंस के लिए करण का शुक्रिया अदा किया। इसपर करण ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ‘मुझे उस बात पर बहुत शर्मिंदगी होती है।’

तभी कियारा ने मजाक में उनसे पूछा, ‘क्या हम बता दें कि आपने किस गाने पर डांस किया था?’ करण के कहने पर कियारा ने बताया कि उन्होंने दीपिका पादुकोण के गाने ‘बेशर्म रंग’ पर डांस किया था।

कियारा ने बताया कि करण ने इस गाने पर अकेले डांस करने की पूरी तैयारी की थी। हालांकि शुरुआत में शाहिद कपूर भी उनके साथ स्टेज पर आ गए थे। लेकिन करण को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने शाहिद को स्टेज से जाने के लिए कह दिया था।

इस घटना को याद करते हुए करण ने कहा, ‘मुझे समझ नहीं आया कि शाहिद मेरी परफॉरमेंस के बीच में क्यों आ गए थे।’ कियारा ने बताया कि करण इस बात से काफी नाराज हो गए थे।

फिल्ममेकर ने आगे खुलासा किया कि उन्होंने अपने बेडरूम में ‘बेशर्म रंग’ पर डांस की खूब प्रैक्टिस की थी और इसपर काफी मेहनत भी की थी। उन्होंने यह भी बताया कि दीपिका ने उनसे कहा था कि परफॉरमेंस के दौरान कोई उन्हें फेसटाइम जरूर करे।

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शाहिद के साथ हुई बातचीत को याद करते हुए करण ने कहा, ‘मैंने शाहिद से कहा, ‘तुम मेरी परफॉरमेंस के बीच में क्यों आ गए? मैं तो पूरी जान लगाकर डांस कर रहा था।”

इस पर कियारा ने तुरंत उनकी बात सुधारते हुए कहा, ‘आपने यह नहीं कहा था कि तुम बीच में क्यों आ गए। आपने तो उसे स्टेज से धक्का देकर नीचे उतार दिया था। लगभग स्टेज से गिरा ही दिया था।’ आखिर में करण ने इस पूरे किस्से को अपनी जिंदगी के सबसे यादगार पलों में से एक बताया।

कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फरवरी 2023 में शादी की थी। जुलाई 2025 में दोनों बेटी सरायाह मल्होत्रा के माता-पिता बने। अक्टूबर में कपल ने कियारा के दूसरी बार प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की थी। दोनों जल्द दोबारा पेरेंट्स बनने वाले हैं। कियारा ने अपना बेबी बंप भी ‘कॉफी विद करण 9’ में फ्लॉन्ट किया।