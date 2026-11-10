करण जौहर के चैट शो ‘कॉफी विद करण सीजन 9’ में इस हफ्ते कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा नजर आने वाले हैं। दोनों सितारों का प्रोमो सामने आ गया है। खास बात यह है कि कपल पहली बार शो में साथ नजर आएगा।

कियारा और सिद्धार्थ जल्द ही अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने वाले हैं। इससे पहले दोनों कई बार इस अलग-अलग शो का हिस्सा बन चुके हैं। शो के प्रोमो में कियारा ने अपनी शादी से जुड़ा एक मजेदार किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि शादी के प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन के दौरान जब शाहिद कपूर कपल के लिए स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे, तब करण जौहर ने उन्हें स्टेज से नीचे धक्का दे दिया था।

करण ने कियारा-सिद्धार्थ से पूछे अटपटे सवाल

शो में कपल का स्वागत करते हुए करण जौहर ने सिद्धार्थ को सहज अंदाज वाला स्टाइलिश शख्स और कियारा को हमेशा खूबसूरत दिखने वाली एक्ट्रेस बताया। बातचीत के दौरान करण ने उनकी शादी के शानदार जश्न को याद किया। इस पर कियारा ने कहा, ‘क्या हमें उन्हें बताना चाहिए कि आपने किस गाने पर डांस किया था? शाहिद को लगा कि उन्हें भी स्टेज पर जाकर आपके साथ डांस करना चाहिए। लेकिन करण ने उन्हें स्टेज से नीचे धक्का दे दिया था।’

इस दौरान कपल ने करण के कुछ मजेदार सवालों के जवाब भी दिए। जब करण ने पूछा कि क्या वे ऑफस्क्रीन कभी रोल-प्ले करते हैं और अगर हां, तो किस किरदार में, तो सिद्धार्थ ने कहा, ‘हम काम को घर नहीं लाना चाहते और खासकर अपने बेडरूम में तो बिल्कुल नहीं।’

करण ने उनसे यह भी पूछा कि ऐसी कौन सी एक चीज है, जो सिद्धार्थ और कियारा अपनी डेट नाइट को सिर्फ डिनर तक सीमित नहीं रहने देने के लिए करते हैं। इस पर कियारा ने अपने पेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, ‘बस अभी तो मैं डिनर से ही खुश हूं।’

करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर शो का प्रोमो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘इसी काउच पर उन्होंने (सिद्धार्थ ने) कियारा के साथ एक खूबसूरत भविष्य की कल्पना की थी। अब हम दोनों की हैप्पी एंडिंग की कहानी जान रहे हैं। यह कॉफी डेट कुछ खास है।’

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कैसे शुरू हुई थी सिद्धार्थ-कियारा की लव स्टोरी?

सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की मुलाकात फिल्म ‘शेरशाह’ के सेट पर हुई थी। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों एक-दूसरे के करीब आए और फिर उन्हें प्यार हो गया। कपल ने फरवरी 2023 में शादी की थी। साल 2025 में दोनों एक बेटी के पेरेंट्स बने, जिसका नाम उन्होंने सरायाह रखा। अक्तूबर 2026 में कपल ने दूसरी प्रेग्नेंसी की खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की थी।

साल 2023 में ‘कॉफी विद करण’ के दौरान सिद्धार्थ ने बताया था कि कियारा से शादी के बाद उनकी जिंदगी किस तरह बदल गई।

उन्होंने कहा था, ‘मैं करीब 16 साल पहले मुंबई आया था। शुरुआती कुछ सालों तक दोस्तों के साथ अकेले रहा। कभी कमरा तो कभी अपार्टमेंट शेयर किया। लेकिन अब मेरी जिंदगी में एक ऐसा इंसान है, जिसे मैंने डेट किया और जिसके लिए मेरे दिल में बहुत प्यार है। अब मैं खुद को ज्यादा जिम्मेदार महसूस करता हूं, क्योंकि मुझे एक और इंसान का ख्याल रखना है। वह मुझे और मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है।’

सिद्धार्थ ने आगे कहा था, ‘हम दोनों की परवरिश काफी हद तक एक जैसी हुई है। हालांकि कियारा मुंबई में पली-बढ़ी हैं, लेकिन वह इंडस्ट्री की चकाचौंध से दूर रहती हैं। इंडस्ट्री में क्या चल रहा है या कैमरे के पीछे क्या हो रहा है, इसका उन पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। मुझे उनकी यह बात बहुत अच्छी लगती है। वह किसी भी प्रोफेशन में होतीं, तब भी मुझे उनकी यही बात पसंद आती। वह अपनी स्टारडम को जिस तरह संभालती हैं, वह मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज भी हम साथ वक्त बिताना और अपने परिवारों से मिलना पसंद करते हैं। मुंबई में पहले मेरा कोई परिवार नहीं था, लेकिन अब कियारा की वजह से मेरा यहां भी परिवार है।’

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पिता बनने पर क्या बोले सिद्धार्थ?

पिछले साल ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ में सिद्धार्थ ने पिता बनने के अनुभव को लेकर भी बात की थी। उन्होंने कहा था, ‘चाहे बच्चों के खाने का ध्यान रखना हो या उनके सोने के समय का, आजकल रातें अलग-अलग तरह से बीत रही हैं। रात 3-4 बजे दूध पिलाने की बारी आती है। फिलहाल मैं सिर्फ एक सपोर्टिंग एक्टर की भूमिका निभा रहा हूं, जो खड़े होकर सब कुछ देख रहा है। मैंने डायपर बदले हैं और अब बिना डायपर के भी एक ऐसा अनुभव हो गया है, जिसे देखकर बस यही कहा जा सकता है कि ओह!’

हाल ही में सिद्धार्थ ‘बिग बॉस 20’ में भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने सलमान खान से पिता बनने के अनुभव के बारे में बात की। उन्होंने कहा था, ‘पिता बनना दुनिया का सबसे बेहतरीन रोल है। हमारी एक बहुत प्यारी बेटी है। वह अब करीब 15 महीने की हो गई है। हर दिन नए शब्द बोलना और सीखना शुरू कर रही है। यह दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। उम्मीद है कि यह एहसास हमेशा ऐसा ही बना रहेगा।’