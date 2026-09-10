सोशल मीडिया पर इन दिनों नया ट्रेंड वायरल हो रहा है, जिसमें लोग एआई की मदद से खुद का 80 के दशक का लुक बना रहे हैं और पोस्ट कर रहे हैं। इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप हर जगह लोग अपनी 80s के लुक वाली तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। ऐसे में सेलिब्रिटीज कैसे पीछे रहें। परिणीति चोपड़ा से कियारा आडवाणी समेत कई सेलेब्स ने इस AI ट्रेंड को फॉलो करते हुए अपने नए लुक क्रिएट किए हैं। देखें…

कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा

कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी वायरल हो रहे 80s ट्रेंड का हिस्सा बन गए हैं। कियारा ने अपने पति एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ विंटेज अंदाज में एक तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में कियारा पिंक आउटफिट में नजर आ रही हैं, जबकि सिद्धार्थ ने डेनिम पहनी हुई है। दोनों का 80s का लुक काफी खूबसूरत लग रहा है।

श्वेता तिवारी

एक्ट्रेस श्वेता तिवारी भी इस ट्रेंड को फॉलो करने में पीछे नहीं रहीं और उन्होंने भी चैट जीपीटी (ChatGPT) की मदद से अपनी तस्वीर बनाकर शेयर की। इस तस्वीर में वो व्हाइट शर्ट और जींस पहने नजर आ रही हैं। उन्होंने हाथ में बुक्स ली हैं और उनका लुक बिल्कुल कॉलेज गर्ल वाला है।

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा

एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने भी अपने पति राघव चड्ढा के साथ ये ट्रेंड फॉलो किया है। ट्रेंड का हिस्सा बनते हुए उन्होंने राघव के साथ कई तस्वीरें शेयर की हैं। किसी में दोनों साथ में कॉटन कैंडी खाते दिख रहे हैं, किसी में परिणीति किताब पढ़ रही हैं तो किसी में दोनों वीडियो गेम खेल रहे हैं।

सोनम बाजवा

पंजाबी एक्ट्रेस सोनम बाजवा ने भी अपने इंस्टाग्राम पर AI से बनी तस्वीर शेयर की है। हालांकि ये उन्होंने खुद नहीं बनाई है, उनके नाम से बने फैनपेज पर इस तस्वीर को शेयर किया था, जिसे उन्होंने अपने पेज पर भी साझा किया है। तस्वीर में सोनम पिंक और ब्लैक आउटफिट और ओपन हेयर स्टाइल में नजर आ रही हैं।

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ईशा देओल

ईशा देओल ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी 80s के लुक वाली तस्वीर शेयर की है। जिसमें वो डेनिम जैकेट और जींस के साथ पिंक कलर के टॉप में नजर आ रही हैं। उनका ये लुक काफी बोल्ड लग रहा है।

इमरान खान

आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस ने इमरान खान की AI से बनाई गई एक तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में इमरान के अलावा कई अन्य कलाकार भी नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि यह तस्वीर फिल्म ‘जाने तू… या जाने ना’ से जुड़ी है।

नितांशी गोयल, निमरत कौर और आरजे महवश

एक्ट्रेस नितांशी गोयल भी 80s के ट्रेंड का हिस्सा बन गई हैं। निमरत कौर ने भी 80 के दशक के अंदाज में अपनी एक विंटेज तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में वह डेनिम ड्रेस पहने नजर आ रही हैं। आरजे महवश भी 80s के वायरल ट्रेंड में शामिल हो गई हैं। उन्होंने पिंक शर्ट और ग्रीन ब्लेजर पहने हुए अपनी एक तस्वीर शेयर की है।