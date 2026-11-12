डायरेक्टर गीतू मोहनदास की फिल्म ‘टॉक्सिक’ से दर्शकों को काफी उम्मीदें थीं। पिक्चर में यश लीड रोल में थे और उनकी हीरोइन कियारा आडवाणी बनी थीं। रिलीज के बाद इस फिल्म को ज्यादातर नेगेटिव रिव्यू मिले और यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही।

फिल्म को कमर्शियल नुकसान तो हुआ ही, साथ ही इसे कई वजहों से सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल भी किया गया। फिल्म पर हाइपर मैस्कुलिनिटी और महिलाओं के प्रति गलत सोच को बढ़ावा देने के आरोप भी लगे। अब ‘टॉक्सिक’ की असफलता को लेकर कियारा आडवाणी ने खुलकर बात की है। साथ ही उन्होंने खुद को मिली आलोचनाओं पर भी अपने विचार रखे।

कियारा ने माना कि ‘टॉक्सिक’ की टीम में किसी को भी अंदाजा नहीं था कि फिल्म को इस तरह के रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि शुरुआती दिनों में दर्शकों के रिएक्शन देखकर उनका दिल टूट गया था। जब उनसे पूछा गया कि फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने के बावजूद उनकी एक्टिंग को अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही थी, तो उन्हें कैसा लगा, इस पर कियारा ने कहा, ‘पहले ही दिन यह मेरे लिए बहुत दुखद था।’

टॉक्सिक के फ्लॉप होने पर क्या बोलीं कियारा?

कियारा ने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि हमारी टीम में किसी ने भी ऐसा होने की उम्मीद की थी। फिल्म ने जिस तरह की ओपनिंग की थी। उसके बावजूद जब यह उम्मीद के मुताबिक परफॉरमेंस नहीं कर पाई, तो यह काफी दुखद था। खासकर ओपनिंग वीकेंड के दौरान मैं बहुत उदास थी। लेकिन फिर मैंने देखा कि लोगों ने मेरे कम्फर्ट जोन से बाहर निकलकर यह किरदार निभाने की काफी तारीफ की। मुझे लगता है कि टॉक्सिक और इसमें मेरा नादिया का किरदार मेरे करियर का एक अहम पड़ाव साबित होगा।’

बातचीत आगे बढ़ी तो कियारा ने यश के साथ फिल्म में अपने इंटीमेट सीन्स को लेकर हुई आलोचनाओं पर भी बात की। शो के होस्ट करण जौहर ने बताया कि कुछ लोग तो इन सीन्स पर सिद्धार्थ मल्होत्रा का रिएक्शन तक जानना चाहते थे। इसपर कियारा ने साफ कहा कि उनके पति को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता।

और पढ़ें: अनिरुद्ध रविचंदर-काव्या मारन ने ग्रीस में की शादी, भांजे की शादी में रजनीकांत का डांस, सीएम समेत कौन-कौन थे गेस्ट

इंटीमेट सीन्स देखकर कैसा था सिद्धार्थ का रिएक्शन?

कियारा ने बताया, ‘मुझे सिद्धार्थ के इसी रवैये से हिम्मत मिली, क्योंकि उन्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। उन्होंने तो कभी इस बारे में बात तक नहीं की। हमने इस मुद्दे पर कभी चर्चा भी नहीं की। इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ और न ही वह इसे लेकर परेशान थे।’

उन्होंने आगे कहा, ‘वैसे भी इस तरह की बातें और आलोचनाएं दशकों से होती आ रही हैं। कई बेहतरीन एक्ट्रेसेज को भी इसका सामना करना पड़ा है, जिसकी शुरुआत ऐश्वर्या राय से की जा सकती है। जब मैंने इंटरनेट पर देखा कि क्या चल रहा है, तो वहां बहुत बड़ा रिएक्शन देखने को मिला। लोग पहले ही इस मामले में दोहरे रवैये या हाइपोक्रेसी की बात उठाने लगे थे। इसलिए मुझे लगा कि इस पर सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है।’

बता दें कि ‘टॉक्सिक’ में यश और कियारा के अलावा नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत भी अहम भूमिकाओं में नजर आई थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म करीब 600 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी। लेकिन इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, इसने दुनियाभर में सिर्फ 342.26 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।

सालों से कॉफी विद करण में दिख रहे सिद्धार्थ-कियारा

सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी, पहले भी ‘कॉफी विद करण’ में बतौर गेस्ट नजर आ चुके हैं, लेकिन यह पहली बार था जब दोनों ने एक साथ शो में हिस्सा लिया।

और पढ़ें: छठ पूजा 2026: शारदा सिन्हा का सदाबहार छठ गीत ‘पटना के घाट पर’, इसके बिना अधूरा लगता है त्योहार

करण जौहर की फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ (2012) से सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। साल 2013 में ‘कॉफी विद करण’ के सीजन 4 के दौरान पहली बार उन्हें चैट शो में देखा गया। उस समय वह अपनी फिल्म के को-स्टार्स आलिया भट्ट और वरुण धवन के साथ पहुंचे थे। इसके बाद सिद्धार्थ शो के लगभग हर सीजन में नजर आए। इस दौरान उन्होंने जैकलीन फर्नांडिस, आदित्य रॉय कपूर, विक्की कौशल और वरुण धवन के साथ काउच शेयर किया।

कियारा आडवाणी ने साल 2022 में सीजन 7 के दौरान ‘कॉफी विद करण’ में डेब्यू किया था। उस समय वह अपनी फिल्म ‘कबीर सिंह’ के को-स्टार शाहिद कपूर के साथ शो में पहुंची थीं। इसके बाद सीजन 8 में वह विक्की कौशल के साथ नजर आई थीं। अब उन्हें पति सिद्धार्थ संग देखा गया है। एक्ट्रेस का क्यूट प्रेग्नेंसी लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।