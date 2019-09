कियारा आडवाणी कभी नहीं देंगी न्यूड सीन, जानिए कौन हैं उनके फैंटसी बॉयज

Kiara Advani Never do Nude scene: कियारा आडवाणी फिल्म ‘कबीर सिंह’ में अपनी एक्टिंग के कारण लाइमलाइट में आ गई हैं। वहीं हाल ही में एक चैट शो में एक्ट्रेस ने खुलासा किया है कि वह कभी न्यूड सीन नहीं देना चाहतीं। इसके अलावा उन्होंने अपने फैंटसी बॉयज से भी पर्दा हटाया है। कियारा ने feet up with the stars में अपनी पर्सनल लाइफ के सीक्रेट्स भी खोले हैं।

चैट शो में कियारा से सवाल पूछा गया कि वह किसी ऐसे शख्स का नाम बताएं, जो उनकी नजरों में बहुत हॉट हो। कियारा ने कहा, ”इस लिस्ट में केवल एक नाम नहीं है। इस लिस्ट में तीन नाम हैं, पहला ऋतिक रोशन दूसरा आदित्य रॉय कपूर और तीसरा रणवीर सिंह।” कियारा ने कहा कि रणबीर कपूर भी सुपर हॉट हैं। शो की होस्ट ने कियारा से सवाल पूछा कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है, जो वह कभी नहीं करना चाहती हैं। कियारा ने कहा कि न्यूड सीन्स।

शादी और रिलेशनशिप के सवाल पर कियारा ने कहा, ”मैं प्यार में विश्वास करती हूं। मैं पूरी तरह से शादी और रिलेशनशिप को भी मानती हूं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन अभी मैं सिंगल हूं। मैं काफी टाइम से सिंगल हूं।” कियारा ने लड़कों में सबसे पहले क्या नोटिस करती हैं? के सवाल के जवाब में कहा, ”मैं किसी भी लड़के में सबसे पहले मैं आंखें नोटिस करती हूं। उसके बाद उसकी पर्सनालिटी पर ध्यान देती हूं।” लेडी क्रश के बारे में एक्ट्रेस ने कहा, ”दीपिका पादुकोण और करीना कपूर खान। करीना की मैं बचपन से ही मैं फैन रही हूं और वह बहुत शानदार हैं।”

करियर की बात करें तो कियारा लस्ट स्टोरीज, कलंक और कबीर सिंह जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। उनकी अपकमिंग फिल्म गुड न्यूज है। फिल्म में अक्षय कुमार भी लीड भूमिका में हैं।

