कियारा आडवाणी के भाई मिशाल ने शेयर की एक्ट्रेस की शादी की अनदेखी तस्वीरें

कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने 7 फरवरी को राजस्थान के जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में एक अंतरंग लेकिन भव्य समारोह में शादी के बंधन में बंध गए।

कियारा आडवाणी अपने भाई मिशाल के साथ। (फोटो: मिशाल आडवाणी/इंस्टाग्राम) Kiara Advani with her brother Mishaal. (Photo: Mishaal Advani/ Instagram)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram