अनारकली के अवतार में दर्शकों को हंसाने आईं प्रफुल की हंसा, लोगों को भाया ‘खिचड़ी’ का स्वाद

स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाले कॉमेडी शो ‘खिचड़ी’ दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। वीकेंड पर आने वाले शो को दर्शक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं। रविवार के एपिसोड में अभिनेत्री सुप्रिया पाठक जो हंस पारेख का किरदार निभा रही हैं, अनारकली के अवतार में नजर आईं। हंसा ने अनारकली का अवतार लेकर दर्शकों को हंसाने की कोशिश की। इसके साथ ही शो में बैंक चोरी का भी एक दृश्य दिखाया गया। बैंक चोरी के सीन में हंसा अपने अनोखे अंदाज से दर्शकों को हंसाती हुई नजर आती है। एपिसोड में एक अंधी औरत बैंक में 4 करोड़ की चोरी करने के लिए पहुंचती है, जहां पर वह अपनी स्टिक को बंदूक की तरह चलाकर हंसा को मारने की धमकी देती है। इस सीन के दौरान शो की स्टारकास्ट लोगों को अपनी डायलॉग डिलिवरी के अंदाज और जोक्स से गुदगुदाती है।

प्रफुल शो में एक पंजाबी समोसा तो वहीं दादा जी (अनंग देसाई) फल बनते हैं, वहीं हंसा अनारकली के रोल में नजर आती हैं। हंसा को इस खास अंदाज में देखकर खिचड़ी परिवार के सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर हंसा अपने जोक्स से लोगों को हंसने पर मजबूर करती हुई नजर आती हैं। शो को दर्शकों की ओर से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सोशल मीडिया पर लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, ये दो ऐसे शो हैं जो मुझे हंसने पर मजबूर कर देते हैं। खिचड़ी और फ्रेंड्स। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, मुझे खिचड़ी बेहद पसंद आया। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, हंसा के लापता पोस्टर के दौरान पागलपन को देखकर दादा जी मरने वाले थे।

खिचड़ी शो के डायरेक्टर आतिश कपाड़िया और शो के निर्माता जेडी मजीठिया हैं। हंसी की फुलझड़ी से भरे ‘खिचड़ी’ शो को टीवी जगत में पहली बार साल 2002 में प्रसारित किया गया था। शो दर्शकों को बीच काफी लोकप्रिय रहा था। शो के कैरेक्टर्स घर-घर पॉपुलर हो गए, जिसके बाद इस शो को फिल्म ‘खिचड़ी-द मूवी’ के नाम से भी रिलीज किया गया था। शो का तीसरा सीजन 14 अप्रैल से शुरू हो चुका है।

