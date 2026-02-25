Holi 2026: रंगों से भरा होली का त्यौहार आने वाला है और इस मौके पर डांस और गाने का चलन खूब है। होली के मौके पर भोजपुरी गाने सुने और देखे जाते हैं। खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, मनोज तिवारी, अक्षरा सिंह के होली गाने रिलीज हो चुके हैं और इन गानों को खूब प्यार मिल रहा है।

B4U Bhojpuri नाम के यूट्यूब चैनल पर खेसारी लाल यादव का नया भोजपुरी होली गाना रिलीज हुआ है। गाने को 12 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं। गाने को खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज ने आवाज दी है। वहीं गाना खेसारी लाल यादव के साथ प्रिया रघुवंशी पर फिल्माया गया है।

गाने के बोल अभिषेक भोजपुरिया ने लिखे हैं वहीं म्यूजिक दिया है आर्या शर्मा ने। गाने को पवन पाल ने डायरेक्टर किया है।

Holi 2026: ‘होली बाद आके’ – रंगों के त्यौहार से पहले वायरल हुआ खेसारी लाल यादव-रक्षा सिंह का भोजपुरी गाना

ये एक रोमांटिक गाना है जिसमें प्रिया रघुवंशी और खेसारी लाल यादव का रोमांस देखा जा सकता है, होली के रंगों से सजा ये गाना काफी कलरफुल है और ये गाना आप होली के दिन सुन सकते हैं।

मनोज तिवारी के होली गाने में दिखा राजनीतिक कटाक्ष

भोजपुरी अभिनेता और नेता मनोज तिवारी ने होली के मौके पर एक गाना रिलीज किया है जिसमें वो राजनेताओं पर तंज कसते दिख रहे हैं। यहां क्लिक करके देखें।