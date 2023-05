Khatron Ke Khiladi 13: फिल्मों नहीं जमा सिक्का तो टीवी में किस्मत आजमाएंगी ‘जय हो’ एक्ट्रेस, रोहित शेट्टी के शो से करेंगी डेब्यू!

Daisy Shah In Khatron Ke Khiladi Season 13: बॉलीवुड एक्ट्रेस डेजी शाह (Daisy Shah) ने सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म ‘जय हो’ (Jai Ho) में काम किया था। मगर वो फिल्मों में कुछ खास कमाल नहीं कर पाईं।

'खतरों के खिलाड़ी' में दिखेंगी डेजी शाह! (Photo- Daisy shah instagram)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram