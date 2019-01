कलर्स चैनल के शो खतरों के खिलाड़ी दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। स्टंट से भरपूर शो में दर्शकों को कॉमेडियन भारती सिंह के जोक्स भी ध्यान आकर्षित कर रही है। हमेशा कूल और मजाकिया अंदाज में नजर आने वालीं भारती सिंह शो के कंटेस्टेंट आदित्य नारायण से पति हर्ष के लिए बहस करती हुई नजर आईं। भारती और आदित्य के बीच की नोंक-झोक को देखने के लिए दर्शक रविवार के लिए काफी उत्साहित थे।

दरअसल, भारती सिंह के पति हर्ष लिंबाचिया को सांप के साथ एक टास्क मिलता है। जिसे वह छोड़ देते हैं। यह देखकर आदित्य नारायण काफी नाराज हो जाते हैं। आदित्य कहते हैं कि ये तो काफी शर्मनाक है। इस बात को सुनकर भारती सिंह नाराज हो जाती हैं। वह कहती हैं, बिना देखें आप किसी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं, पहले देख तो लो कि आखिर हुआ क्या है। बता दें कि 5 जनवरी से खतरों के खिलाड़ी-जिगर पे ट्रिगर की शुरुआत हुई थी। शो के 9 वें सीजन को निर्देशक रोहित शेट्टी होस्ट कर रहे हैं। शो के एक एपिसोड के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। शो के दौरान भारती सिंह मिमिक्री करते हुए भी नजर आती हैं।

देखें वीडियो-

#AdityaNarayan and @bharti_lalli get into an argument involving @writerharsh. What led to it? Find out tonight at 9 PM. #JigarPeTrigger #KKK9 @MSArenaOfficial @Woodland pic.twitter.com/pOv1ZteQrf

— COLORS (@ColorsTV) January 20, 2019