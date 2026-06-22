पंजाबी सिंगर और अभिनेता दिलजीत दोसांझ एक बार फिर खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों के निशाने पर आ गए हैं। पिछले महीने कनाडा में उनके शो के दौरान खालिस्तानी झंडे लहराए गए थे और अब अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित उनके कॉन्सर्ट में भी ऐसा ही वाकया देखने को मिला।

दिलजीत अपने ‘ऑरा वर्ल्ड टूर’ के तहत कैलिफोर्निया के चेस सेंटर में परफॉर्म कर रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति अचानक खालिस्तान का झंडा लेकर स्टेज पर चढ़ गया और नाचने लगा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि दिलजीत परफॉर्मेंस जारी रखते हैं, जबकि सुरक्षा कर्मी तुरंत हरकत में आते हैं और उस व्यक्ति को पकड़कर मंच से बाहर ले जाते हैं। बाद में स्थानीय पुलिस ने भी प्रदर्शनकारी को हिरासत में ले लिया।

कनाडा में भी हुआ था विरोध

इससे पहले कनाडा के कैलगरी में आयोजित कॉन्सर्ट के दौरान कुछ लोगों ने खालिस्तान समर्थक नारे लगाए थे। उस समय दिलजीत ने शो बीच में रोककर प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया था और उनसे कार्यक्रम स्थल छोड़ने को कहा था।

दिलजीत ने कहा था कि वह जहां भी जाते हैं, पंजाब और उससे जुड़े मुद्दों की बात करते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने टीवी शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ और अमेरिकी टॉक शो ‘जिमी फॉलन’ में भी पंजाब के मुद्दों को उठाया था। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर किसी को उनके किसी मंच पर जाने से आपत्ति है, तो वे चाहे जितने झंडे लहराएं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता।

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इंस्टाग्राम पर भी दी थी चेतावनी

कनाडा में हुए विरोध के बाद दिलजीत ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए कहा था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर किसी का अधिकार है, लेकिन उनके फैंस को परेशान करना स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ किया था कि यदि कोई व्यक्ति उनके प्रशंसकों को परेशान करने या कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश करेगा, तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

KBC में आने के बाद शुरू हुआ विवाद

विवाद की शुरुआत अक्टूबर 2025 में हुई थी, जब दिलजीत दोसांझ अमिताभ बच्चन के शो ‘कौन बनेगा करोड़पति 17’ में मेहमान बनकर पहुंचे थे। शो के दौरान उन्होंने अमिताभ बच्चन के पैर छुए थे और दोनों के बीच गर्मजोशी भरी बातचीत देखने को मिली थी।

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इसके बाद खालिस्तान समर्थक संगठन ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ (SFJ) से जुड़े कुछ तत्वों ने दिलजीत का विरोध शुरू कर दिया। इन लोगों का आरोप था कि अमिताभ बच्चन का नाम 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़ी विवादित चर्चाओं में रहा है, इसलिए दिलजीत को उनके प्रति सम्मान नहीं दिखाना चाहिए था।

हालांकि अमिताभ बच्चन पहले भी इन आरोपों को खारिज कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि 1984 के दंगों में उनकी भूमिका को लेकर लगाए गए आरोप निराधार और गैर-जिम्मेदाराना हैं। इसके बावजूद कुछ समूह लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं।