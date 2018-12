KGF Box Office Collection Day 9: साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 दर्शको के बीच खासा पसंद की जा रही है। साउथ एक्टर यश की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। फिल्म ने रिलीज के 7 दिनों के अंदर-अंदर 95 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर लिया था। इसके अलावा 29 दिसंबार को रणवीर सिंह की सिंबा रिलीज हुई। माना जा रहा था कि रोहित शेट्टी की फिल्म की एंट्री जब सिनेमाघरों में होगी तो इसके बाद बाकी फिल्मों के कलेक्शन पर फर्क पड़ेगा। हालांकि शाहरुख खान की zero का तो हाल पहले से ही बुरा था। बाद में सिंबा के आने से जीरो की चर्चा ही बंद हो गई। लेकिन KGF का कलेक्शन अभी जारी है।

केजीएफ को लेकर ऐसी उम्मीद जताई गई थी कि ये कन्नड़ फिल्म हिंदी भाषा में अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी, लेकिन ट्रेड पंडितों के ये कयास गलत सबित हुए। महज 50 करोड़ में बनी फिल्म ने सिर्फ हिंदी भाषा में ही 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की।

#KGF witnesses a solid 40% growth on second Sat, but is affected [to an extent] by #Simmba wave in Mumbai circuit, where #KGF is performing best… [Week 2] Fri 1.25 cr, Sat 1.75 cr. Total: ₹ 24.45 cr. India biz. Note: HINDI version.

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 30, 2018