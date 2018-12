KGF Box Office Collection Day 8: साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। फिल्म ने रिलीज के सात दिनों के भीतर ही 95 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर लिया है। केजीएफ को लेकर ऐसी उम्मीद जताई गई थी कि कन्नड़ फिल्म हिंदी भाषा में अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी, लेकिन ट्रेड पंडितों के कयास गलत निकले और फिल्म हिंदी भाषा में भी जबरदस्त कमाई कर रही है। महज 50 करोड़ रुपए के बजट से तैयार फिल्म केजीएफ ने हिंदी भाषा में ही 21 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर लिया है।

प्रशांत नील के निर्देशन में बनी फिल्म केजीएफ ने हिंदी भाषा में ओपनिंग डे पर 2 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई की थी। शनिवार को फिल्म ने 3 करोड़ रुपए कमाए। रविवार को फिल्म ने 4 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई की। सोमवार को फिल्म के कलेक्श में गिरावट देखने को मिली और फिल्म ने 2 करोड़ 90 लाख रुपए का कारोबार किया। मंगलवार को केजीएफ की कमाई में उछाल देखने को मिली और फिल्न ने 4 करोड़ 35 लाख रुपए कमाए। बुधवार को फिल्म ने 2 करोड़ 60 लाख रुपए का बिजनेस किया। गुरुवार को फिल्म ने 2 करोड़ 40 लाख रुपए का कलेक्शन किया। कहा जा रहा है कि शुक्रवार को फिल्म ने 1.25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। इस हिसाब से फिल्म का अबतक का कुल बिजनेस 22.70 करोड़ रुपए हो गया है।

Despite reduction in screens [780] and shows in Week 2, #KGF put up a healthy number on second Fri… Biz should escalate on second Sat and second Sun… [Week 2] Fri 1.25 cr. Total: ₹ 22.70 cr. India biz. Note: HINDI version.

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 29, 2018