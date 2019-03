Kesari Box Office Collection Day 1: फिल्म केसरी ने आते ही धूम मचा दी है। अक्षय कुमार की फिल्म ‘केसरी’ ओपनिंग डे पर साल 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। होली के खास मौके पर रिलीज हुई ये फिल्म अपने नाम की तरह हर किसी को अपने रंग में रंग रही है। फैन्स इस फिल्म को देखने के लिए पूरे जोश के साथ सिनेमाघरों में पहुंच रहे हैं। गुरुवार को रिलीज हुई फिल्म केसरी ने अपने ओपनिंग डे पर 21.50 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है।

बता दें, फिल्म केसरी ने साल 2019 की बेस्ट टॉप ओपनर में अपना नाम सबसे ऊपर लिखवाया है। इस फिल्म के बाद 19.40 करोड़ के साथ गली बॉय का नाम दूसरे नंबर पर शामिल है। तीसरे नंबर पर फिल्म टोटल धमाल है जिसने 16.50 करोड़ रुपए कमाए थे। चौथे नंबर पर कैप्टन मार्वल है जिसने 13.01 करोड़ रुपए कमाए थे।

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 22, 2019