Kesari Box Office Collection Day 9: होली के दिन अक्षय कुमार अपने फैन्स के लिए ‘केसरी’ लाए। ऐसे में अक्षय के चाहने वाले ‘केसरी’ रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। फिल्म एक हफ्ते के अंदर-अंदर 100 करोड़ रुपए कमा चुकी है। यहीं ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म दर्शकों को कितनी पसंद आई है। गुरुवार को होली के खास मौके पर रिलीज की गई केसरी ने 21 मार्च को 21.06 करोड़ रुपए कमाए थे। शुक्रवार को फिल्म ने 16.75 करोड़ रुपए कमाए थे। शनिवार को फिल्म ने 18.75 करोड़ रुपए कमाए थे। रविवार को फिल्म ने 21.51 करोड़ रुपए की कमाई की थी। सोमवार को केसरी ने 8.25 करोड़ रुपए कमाए। मंगलवार को अक्षय की फिल्म ने 7.17 करोड़ रुपए कमाए। बुधवार को फिल्म ने कमाए 6.52। वहीं गुरुवार को केसरी ने 5.85 करोड़ रुपए कमाए। इस हिसाब से फिल्म का टोटल कलेक्शन रहा- 105.86 करोड़ रुपए।

इस फिल्म को होली के मौके पर गुरुवार को रिलीज करना सबसेव फायदेमंद साबित हुआ। वहीं इस फिल्म के अलावा ‘मर्द को दर्द नहीं होता’ रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने अक्षय की फिल्म को कुछ खास टक्कर नहीं दी। तो इसके अलावा नए हफ्ते में भी कोई खास फिल्म अक्षय की फिल्म का मुकाबला करने के लिए नहीं आई। ऐसे में इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर भरपूर फायदा हो रहा है।

#Kesari puts up a wonderful total… Benefitted due to an earlier release [Thu – #Holi]… Steady on weekdays, although the biz should’ve been higher… North circuits excellent… Week 2 will give an idea of how strong it trends and it’s likely *lifetime biz*… Data follows…

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 29, 2019