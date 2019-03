Kesari Box Office Collection Day 8: केसरी अक्षय कुमार के फैन्स को बेहद पसंद आ रही है। इसी के साथ ही फिल्म केसरी ने 100 करोड़ के क्लब में भी शामिल होकर दिखा दिया है। 21 मार्च को फिल्म ने ओपनिंग डे पर धमाल मचाते हुए 21.06 करोड़ रुपए कमाए थे। शुक्रवार को फिल्म ने 16.75 करोड़ रुपए कमाए। शनिवार को केसरी ने 18.75 करोड़ रुपए कमाए। रविवार को 21.51 करोड़ रुपए की कमाई हुई। सोमवार को फिल्म ने 8.25 करोड़ रुपए कमाए।

मंगलवार को फिल्म ने 7.17 करोड़ रुपए कमाए। वहीं बुधवार को फिल्म ने 6.52 करोड़ रुपए कमाए। ऐसे में फिल्म का टोटल कलेक्शन हो चुका है- 100.01 करोड़ रुपए। बताते चलें, फिल्म गली बॉय ने 8वें दिन में 100 करोड़ के क्लब में शामिल होकर दिखया था। वहीं फिल्म टोटल धमाल ने 9वें दिन में 100 करोड़ रुपए कमाए थे। ऐसे में केसरी ने 7 दिनों के भीतर 100 करोड़ कमा कर दिखा दिए। आज यानी 8वें दिन फिल्म कितनी कमाई करती है ये जानना बेहद दिलचस्प है:-

#Kesari is now *fastest* ₹ 100 cr grosser of 2019 [so far]… Crosses ₹ 100 cr on Day 7… Thu 21.06 cr, Fri 16.75 cr, Sat 18.75 cr, Sun 21.51 cr, Mon 8.25 cr, Tue 7.17 cr, Wed 6.52. Total: ₹ 100.01 cr. India biz… ₹ 100 cr in days: #GullyBoy [Day 8]. #TotalDhamaal [Day 9].

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 28, 2019