Kesari Box Office Collection Day 7: फिल्म केसरी 7वें दिन में भी लगातार सिनेमाघरों में अपनी पोजिशन बनाए हुए है। 21 मार्च को रिलीज हुई फिल्म 6 दिन के अंदर 93.49 करोड़ रुपए कमा चुकी है। ओपनिंग डे पर फिल्म ने कमाई करते हुए अपना पहला रिकॉर्ड बनाया था। इस साल की सबसे ज्यादा कमाई (ओपनिंग) करने वाली फिल्म केसरी ने पहले दिन 21.06 करोड़ रुपए कमाए थे। शुक्रवार को फिल्म ने 16.75 करोड़ रुपए कमाए थे।

शनिवार को फिल्म ने 18.75 करोड़ रुपए जुटाए थे। वहीं रविवार को फिल्म ने 21.51 करोड़ रुपए की कमाई की थी। सोमवार को फिल्म ने 8.25 करोड़ रुपए जुटाए थे। तो मंगलवार को फिल्म ने वर्किंग डे होने के बावजूद 7.17 करोड़ रुपए कमा लिए थे। ऐसे में टोटल कलेक्शन फिल्म का रहा- 93.49 करोड़ रुपए। अब बुधवार को फिल्म ने कितनी कमाई की इस बाबत जानकारी आनी बाकी है:-

#Kesari slows on Tue… North circuits continue to score and contribute to the total… Should cross ₹ 100 cr today/tomorrow… Thu 21.06 cr, Fri 16.75 cr, Sat 18.75 cr, Sun 21.51 cr, Mon 8.25 cr, Tue 7.17 cr. Total: ₹ 93.49 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 27, 2019