Kesari Box Office Collection Day 6: अक्षय कुमार की फिल्म केसरी ने 5 दिन के भीतर 85 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म दर्शकों को बेहद पसंद आ रही है। ओपनिंग डे पर भी फिल्म ने रिकॉर्ड बनाया था। 21 मार्च को रिलीज हुई फिल्म केसरी साल 2019 की पहली ऐसी फिल्म बन गई है जिसने ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाई की है। गुरुवार को रिलीज हुई फिल्म ने पहले दिन में 21.06 करोड़ रुपए कमाए थे। शुक्रवार को फिल्म ने 16.75 करोड़ रुपए कमाए थे। शनिवार को फिल्म का कलेक्शन रहा- 18.75 करोड़ रुपए। रविवार को फिल्म ने कमाए 21.51 करोड़ रुपए। वहीं सोमवार को फिल्म ने 8.25 करोड़ रुपए की कमाई की। मंगलवार को फिल्म का कलेक्शन कितना रहा इस बारे में जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल फिल्म टोटल 86.32 करोड़ रुपए कमा चुकी है।

बता दें, फिल्म सिनेमाघरों में दर्शकों के अंदर काफी जोश भर रही है। सारागढ़ी युद्ध पर आधारित इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे 21 सरदार सिपाहियों ने 10000 अफगानी हमलावरों के युद्ध के मैदान में छक्के छुड़ा दिए थे।:-

#Kesari should’ve collected in double digits on Mon… North circuits dominate, driving its biz… Faces more-than-required decline in some circuits… Tue-Thu crucial… Thu 21.06 cr, Fri 16.75 cr, Sat 18.75 cr, Sun 21.51 cr, Mon 8.25 cr. Total: ₹ 86.32 cr. India biz.

