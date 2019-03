Kesari Box Office Collection Day 5: अक्षय कुमार की फिल्म केसरी सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। ऐसे में फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धुआंदार कमाई कर रही है। फिल्म ने अब तक टोटल 75 करोड़ से ज्यादा कमा लिए हैं। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 21.06 करोड़ रुपए कमाए थे। शुक्रवार को अक्षय की केसरी ने कमाए 16.75 करोड़ रुपए। शनिवार को फिल्म ने कमाए थे 18.75 करोड़ रुपए। वहीं रविवार को फिल्म ने कमाए 21.51 करोड़ रुपए। सोमवार को फिल्म का कलेक्शन कितना रहा यह जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल फिल्म 78.07 करोड़ रुपए कमा चुकी है।

फिल्म ने ओपनिंग डे पर 21.06 करोड़ कमा कर सावल 2019 की सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाया। फिर केसरी ने 3 दिन में 50 करोड़ जुटाए और चौथे दिन फिल्म ने 75 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली। माना जा रहा है आने वाले दिनों में भी फिल्म केसरी का जलवा कायम रहेगा।

#Kesari benchmarks…

Highest *Day 1* of 2019 [so far]: ₹ 21.06 cr

Crossed ₹ 50 cr: Day 3

Crossed ₹ 75 cr: Day 4

Highest opening weekend of 2019 [so far]: ₹ 78.07 cr [4 days; Thu-Sun]

India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 25, 2019