Kesari Box Office Collection Day 26: 21 मार्च को होली के मौके पर आई फिल्म केसरी ने सभी पर अपना रंग चढ़ा दिया है। ऐसे में 100 करोड़ के क्लब के बाद अब अक्षय कुमार की फिल्म 150 करोड़ रुपए के क्लब में भी शामिल हो चुकी है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर धमाकेदार कमाई की थी। इसी के साथ ही पहले वीक में अक्षय की फिल्म ने 105.86 करोड़ रुपए कमाए थे। दूसरे वीक में अक्षय की फिल्म ने 29.66 करोड़ रुपए कमाए थे। तीसरे वीक में फिल्म ने 1.69 करोड़ का बिजनेस किया था। वहीं चौथे वीक में फिल्म ने 3.70 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ ही फिल्म की टोटल कमाई हो चुकी है 150.91 करोड़ रुपए। ब्रेकअप की बात करें तो केसरी ने चौथे वीक में शनिवार को शुक्रवार को कमाए 70 लाख रुपए। शनिवार को फिल्म ने कमाए 1.30 करोड़ और रविवार को फिल्म का कलेक्शन रहा 1.70 करोड़ रुपए।

#Kesari crosses ₹ 150 cr… Witnesses substantial growth on [fourth] Sat and Sun… Will add a few more crores, before #Kalank [on Wed] and #AvengersEndgame arrive… [Week 4] Fri 70 lakhs, Sat 1.30 cr, Sun 1.70 cr. Total: ₹ 150.91 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) April 15, 2019