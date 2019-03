Kesari Box Office Collection Day 10: 21 मार्च को रिलीज हुई फिल्म केसरी दूसरे हफ्ते में भी कमाल कर रही है। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म केसरी दर्शकों के दिलों को खूब भा रही है। ओपनिंग डे पर फिल्म ने कमाल की कमाई की थी और साल की सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई थी। पहले दिन फिल्म केसरी ने 21.06 करोड़ रुपए कमाए थे। शुक्रवार को फिल्म ने 16.75 करोड़ रुपए कमाए थे। शनिवार को फिल्म ने 18.75 करोड़ रुपए कमाए थे। रविवार को फिल्म ने 21.51 करोड़ रुपए की कमाई की थी। सोमवार को केसरी ने 8.25 करोड़ रुपए कमाए। मंगलवार को अक्षय की फिल्म ने 7.17 करोड़ रुपए कमाए।

बुधवार को फिल्म ने कमाए 6.52। गुरुवार को केसरी ने 5.85 करोड़ रुपए कमाए। इसके अलावा शुक्रवार को फिल्म ने कमााए- 4.45 करोड़ रुपए। इस हिसाब से फिल्म का टोटल कलेक्शन रहा- 110.31 करोड़ रुपए। अब 10वें दिन फिल्म क्या कमाल करके दिखाती है ये जानना बेहद दिलचस्प हो गया है। शनिवार को फिल्म ने कितनी कमाई की इस बारे में जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा:-

#Kesari fares better than new releases… North circuits continue to drive the biz… Has to maintain a strong grip on [second] Sat and Sun… [Week 2] Fri 4.45 cr. Total: ₹ 110.31 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 30, 2019