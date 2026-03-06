केरल उच्च न्यायालय ने फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2 – गोज़ बियॉन्ड’ के नाम को बदलने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिका में लिखी कुछ बातों पर नाराज़गी भी जताई।

मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन और न्यायमूर्ति श्याम कुमार वी. एम. की पीठ ने कहा कि इस फिल्म से जुड़े मामले पहले से ही अदालत की दूसरी पीठ के पास चल रहे हैं, इसलिए इस समय इस नई याचिका पर सुनवाई करना सही नहीं होगा।

क्या है मामला?

‘द केरल स्टोरी 2’ पर याचिका रिटायर शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रमोहनन के. सी. और वकील मेहनाज़ पी. मोहम्मद ने दायर की थी। उन्होंने फिल्म के नाम को बदलने की मांग की थी।

फिल्म The Kerala Story 2 का नाम बदलने की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि इसमें केरल के नाम इस्तेमाल करने से पूरे राज्य की छवि गलत तरीके से दिखाई जा सकती है। इस वजह से कुछ लोगों ने केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उनका कहना है कि फिल्म का टाइटल और कहानी लोगों के बीच गलतफहमी या तनाव पैदा कर सकती है, इसलिए फिल्म का नाम बदलने या साफ डिस्क्लेमर देने की मांग की गई है।

क्यों याचिका पर सुनवाई से अदालत ने किया इनकार

सुनवाई के दौरान अदालत ने देखा कि याचिका में उस पीठ के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं, जिसने पहले फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ किया था। इस पर अदालत ने याचिकाकर्ताओं और उनके वकील की कड़ी आलोचना की। बाद में उनके वकील चेल्सन चेम्बराथी ने अदालत से बिना शर्त माफी मांगी।

इसके बाद अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया और कहा कि आपत्तिजनक हिस्से हटाकर नई याचिका फिर से दायर की जा सकती है।

इससे पहले 27 फरवरी को न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति पी. वी. बालकृष्णन की पीठ ने उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें फिल्म के प्रदर्शन को 15 दिनों के लिए रोकने की बात कही गई थी। यह राहत फिल्म के निर्माता विपुल अमृतलाल शाह की अपील पर दी गई थी।

