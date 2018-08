सलमान खान के लिए जावेद जाफरी ने किया ऐसा ट्वीट कि करना पड़ा डिलीट, जमकर हुए ट्रोल

अभिनेता जावेद जाफरी ट्विटर पर ट्रोल हो गए हैं। दरअसल जावेद जाफरी ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को लेकर एक सुनी सुनाई बात पर ट्वीट किया था। जिसके बाद वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। ट्रोल किये जाने के बाद जावेद जाफरी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया।

क्या है पूरा मामला? दरअसल जावेद जाफरी ने सलमान खान को लेकर ट्वीट किया था कि सलमान खान ने केरल के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 12 करोड़ रुपए की धनराशि दी है। जल्द ही सलमान खान को लेकर यह न्यूज वायरल हो गई। सलमान खान के प्रशंसक उन्हें इस काम के लिए बधाइयां भी देने लगें। लेकिन थोड़ी देर बाद किसी ट्विटर यूजर ने केरल के सीएम पिनरई विजयन के उस ट्वीट के बारे में बतलाया जिसमें उन सभी बॉलीवुड स्टार्स के आधिकारिक रुप से नाम थे जिन्होंने केरल के बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद राशि दी है। इसमें सलमान खान का नाम नहीं था। यानी जावेद जाफरी ने किसी की सुनी-सुनाई बात पर सलमान खान को लेकर ट्वीट कर दिया था। इसके बाद ट्विटर पर जावेद जाफरी ट्रोल होने लगे।

Heard @BeingSalmanKhan donated ₹12cr for Kerala.. this man is something else. Kitnon ki duaein leke chal rahi hain isey. God Bless you bro. Love and #Respect — Jaaved Jaaferi (@jaavedjaaferi) August 26, 2018

The CM of Kerala thanked Bollywood stars for donating. @BeingSalmanKhan was nowhere in the list. Good that you deleted the tweet. He’s not as great as @iamsrk it seems. — Arjun (@KalyugkaArjun) August 26, 2018

सर चापलूसी में थोड़ी जल्दी कर दी — IMSingla (@VinodSingla_) August 26, 2018

गलती का एहसास होने पर जावेद जाफरी ने अपना पुराना ट्वीट डिलीट कर दिया। जावेद जाफरी ने लिखा कि ‘मैंने सुना था कि सलमान खान ने केरल के बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद दी थी। मुझे उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए यह काफी हद तक मुमकिन लगा कि उन्होंने ऐसा किया होगा। इसलिए मैंने अपने विचार इसपर व्यक्त किये। लेकिन जब तक कन्फर्म नहीं हो जाता तब तक मैं ट्वीट हटा रहा हूं।’

I had tweeted that I had ‘heard’ about @BeingSalmanKhan ‘s bcontribution. Because it was a very strong possibility given his track record, I put forward my thoughts and admiration.

Taking the tweet off till I can confirm it — Jaaved Jaaferi (@jaavedjaaferi) August 26, 2018

आपको याद दिला दें कि इससे पहले बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी सांसद परेश रावल भी केरल बाढ़ पीड़ितों को सहायता राशि दिये जाने को लेकर ट्रोल हुए थे।

