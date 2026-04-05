आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म ‘धुरंधर’ का जिक्र अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी केरल के तिरुवल्ला में आयोजित एनडीए की बड़ी रैली को संबोधित करते हुए किया है। उस रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों पर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने खासतौर पर तीन फिल्मों ‘धुरंधर’, ‘द केरल स्टोरी’ और ‘द कश्मीर फाइल्स’ को लेकर विपक्ष पर झूठा नैरेटिव फैलाने का आरोप लगाया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “ये कांग्रेस वाले, UDF वाले, LDF वाले हर चीज में झूठ बोलना ये जैसे उनका स्वाभाव बन गया है। देश को गुमराह करना ये उनका स्वाभाव बन गया है। जब हम CAA लाए तो इन्होंने इतना झूठ बोला, आज CAA लागू हुआ देश को कोई नुकसान नहीं हुआ। ‘केरल फाइल्स’ आई फिल्म, तो भी बोलने लगे सब झूठ है।

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‘कश्मीर फाइल्स’ आई तो बोलने लग गए ये झूठ है। ‘धुरंधर’ फिल्म आई, तो बोलने लग लगे झूठ है। कुछ भी करो बता देना, झूठ फैला देना। इन दिनों FCRA, UCC को लेकर भी ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है।”

भारत में करेगी 1000 करोड़ का कलेक्शन

रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म इतिहास रचने की कगार पर है, क्योंकि यह भारत में 1000 करोड़ रुपये के नेट कलेक्शन के करीब पहुंच रही है। सैकनिल्क के अनुसार, 17 दिनों में ‘धुरंधर 2’ ने भारत में 985.02 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है। वहीं, फिल्म वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर पहले ही 1500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है और तीसरे सप्ताह में भी इसका शानदार प्रदर्शन जारी है।

श्रेया घोषाल ने की रणवीर की तारीफ

रणवीर सिंह हाल ही में मुंबई में NMACC के तीसरे एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में सिंगर श्रेया घोषाल और शंकर महादेवन के साथ एक शानदार और हाई-एनर्जी परफॉर्मेंस दी। इस खास मौके पर तीनों कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों का दिल जीत लिया। इवेंट के बाद श्रेया ने सोशल मीडिया पर एक क्लिप शेयर किया और लिखा, “रणवीर आप इतने प्यारे कैसे हैं और स्क्रीन पर इतने ‘धुरंधर’ नजर आते हैं। पहली मुलाकात से ही आपने मेरा दिल जीत लिया था। आप हमेशा विनम्र रहते हैं और खुशियां बांटते हैं। दिल से कलाकार हैं।”

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