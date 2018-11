View this post on Instagram

प्यार की इक अध्भुत यात्रा , इबादत के दर से आगे. #KedarnathTrailer out today! 🙏🙏🙏🤞🤞🤞🤩🤩🤩 @sushantsinghrajput #RonnieScrewvala @gattukapoor @pragyadav @rsvpmovies @kanika.d @gitspictures @zeemusiccompany #Kedarnath #jaibholenath #shambhu #bigday