Kedarnath Box Office Collection Day 3: सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान स्टारर ‘केदारनाथ’ दर्शकों को काफी हद तक पसंद आ रही है। अभिषेक कपूर के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। सारा ने इस फिल्म से अपने बॉलीवुड करियर की शुरूआत की है। फिल्म में दर्शक सारा और उनके द्वारा निभाए गए किरदार को काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म के गाने फैन्स के बीच पहले ही पॉपुलर हो गए थे। ऐसे में माना जा रहा था कि ओपनिंग डे पर फिल्म 5 से 7 करोड़ रुपए की कमाई कर लेगी। ऐसे में फिल्म उम्मीदों पर खरी उतरी और ‘केदारनाथ’ ने कमाए 7.25 करोड़ रुपए। शनिवार को फिल्म ने 9.75 करोड़ रुपए की कमाई की। ऐसे में सारा-सुशांत की फिल्म 17 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है।

ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने इस फिल्म की कमाई के आंकड़े अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किए हैं। तरण आदर्श के मुताबिक फिल्म ने दूसरे दिन भी अच्छी कमाई की है और आगे भी करेगी। तीसरे दिन में फिल्म के अच्छी कमाई करने के आसार हैं।

#Kedarnath gathers momentum on Day 2… Growth on Day 2 [vis-à-vis Day 1]: 34.48%… Should witness an upward trend on Day 3 [Sun] as well… Fri 7.25 cr, Sat 9.75 cr. Total: ₹ 17 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 9, 2018