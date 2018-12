Kedarnath Box Office Collection: सारा अली खान फिल्म केदारनाथ से बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी हैं। सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा की ये फिल्म और फिल्म में सारा का काम दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। वहीं फिल्म में सारा के अपोजिट हैं- सुशांत सिंह राजपूत। इस फिल्म में सुशांत का काम दर्शकों को उनकी पिछली फिल्मों की तरह की कमाल का लगा। दोनों ही कलाकार अपने किरदारों को जमकर पकड़े हुए हैं। फिल्म रिलीज से पहले की दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर हो चुकी थी। ऐसे में अंदाजे लगाए जा रहे थे कि फिल्म अपने ओपनिंग डे पर 5 से 7 करोड़ रुपए तक की कमाई कर सकती है। ऐसे में ये अंदाजे सही साबित हुए। फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर 7 करोड़ रुपए की कमाई की है।

ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने इस फिल्म की कमाई का पहले दिन का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि फिल्म ने फर्स्ट डे पर 7 करोड़ रुपए कमाए हैं। तरण ने कहा कि फिल्म की स्वस्थ शुरुआत हुई है। अनुमान लगाया गया है कि फिल्म अब शनिवार और रविवार को भी अच्छी कमाई कर सकती है। बता दें, फिल्म में सारा पंडित की बेटी का किरदार निभा रही हैं जबकि सुशांत एक मामूली से पिट्ठू के किरदार में हैं। सुशांत फिल्में मुस्लिम बने हैं जिसका नाम है मंसूर। मंसूर अपने कंधे पर तीर्थयात्रियों को केदारनाथ मंदिर तक पहुंचाते हैं, उनमें से एक तीर्थयात्री मुक्कू (सारा) भी रहती हैं।

#Kedarnath takes a healthy start… Biz picked up during the course of the day… Sat and Sun biz crucial… Fri ₹ 7.25 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 8, 2018