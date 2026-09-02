‘कौन बनेगा करोड़पति’ का 18वां सीजन हर बार की तरह जबरदस्त जा रहा है। इस क्विज शो के हालिया एपिसोड में राजस्थान के शमपुरा के रहने वाले कृष्ण कुमावत हॉट सीट पर बैठे थे। उनका गेम शुरू से अंत तक मजेदार रहा, लेकिन 1 करोड़ रुपये के सवाल पर आकर वो अटक गए।

रोजाना करीब 800 रुपये कमाने वाले कृष्ण ने 31 अगस्त के एपिसोड में खेलना शुरू किया था और वह रोलओवर कंटेस्टेंट के तौर पर अगले एपिसोड में लौटे। उन्होंने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण कृष्ण ने 12वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। मगर उनका कहना है कि भले ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन सीखने की इच्छा कभी खत्म नहीं हुई। वो आज टाइल फिट्टर का काम करते हैं और हर दिन 800 रुपये कमाते हैं।

अपनी मेहनत और लगन के दम पर कृष्ण KBC 18 तक पहुंचे और 50 लाख रुपये जीतने के बाद 1 करोड़ रुपये के सवाल पर गेम छोड़ने का फैसला किया।

ऐसे 1 करोड़ के सवाल तक पहुंचे कृष्ण कुमावत

25 हजार रुपये का पड़ाव पार करने के बाद कृष्ण के सामने बड़ा सवाल आया। इसमें कंटेस्टेंट्स को जवाब के विकल्प नहीं दिए जाते हैं। कृष्ण ने इसका सही जवाब दिया और महाफ्लिप लाइफलाइन हासिल की। इसके बाद उन्होंने 2 लाख रुपये के आठवें सवाल पर ऑडियंस पोल लाइफलाइन का इस्तेमाल किया।

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5 लाख रुपये के 10वें सवाल पर कृष्ण ने पहले संकेत सूचक लाइफलाइन का इस्तेमाल किया और फिर महाफ्लिप लाइफलाइन भी ली। इसके बाद वह सुपर संदूक राउंड में पहुंचे। उन्होंने आठ सवालों के सही जवाब दिए और 80 हजार रुपये जीते। हालांकि, उन्होंने इस रकम को अपनी जीत में जोड़ने के बजाय 50:50 लाइफलाइन लेने का फैसला किया।

उनका यह फैसला आगे काम आया। 12.5 लाख रुपये के 12वें सवाल पर उन्होंने 50:50 लाइफलाइन का इस्तेमाल किया और सही जवाब दिया। इसके बाद कृष्ण ने 13वें और 14वें सवालों का भी सही जवाब दिया और बिना किसी लाइफलाइन का इस्तेमाल किए 25 लाख और फिर 50 लाख रुपये के पड़ाव को पार कर लिया।

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इसके बाद उनके सामने आया 1 करोड़ रुपये का सवाल और कृष्ण यहां आकर अटक गए। जिसके कारण उन्होंने गेम को छोड़ने का फैसला किया। जानें क्या था वो सवाल?

1 करोड़ रुपये के लिए पूछा गया पायथागोरस प्रमेय से जुड़ा था। कृष्ण से पूछा गया- “भविष्य में अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले किस व्यक्ति ने कांग्रेस सदस्य रहते हुए पायथागोरस प्रमेय का मूल प्रमाण प्रकाशित किया था?”

इसके विकल्प थे:

A. जकारिया टेलर

B. जेम्स बुकानन

C. रदरफोर्ड बी. हेज

D. जेम्स ए. गारफील्ड

इस सवाल का सही जवाब था D. जेम्स ए. गारफील्ड। कृष्ण को जवाब को लेकर पूरा भरोसा नहीं था। 50 लाख रुपये पहले ही सुरक्षित होने के कारण उन्होंने जोखिम न लेने का फैसला किया। उन्होंने गेम क्विट कर दिया और 50 लाख रुपये की रकम लेकर घर लौटे।