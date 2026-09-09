अमिताभ बच्चन के शो ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ के हालिया एपिसोड में बेंगलुरु के कृतगया नायर हॉट सीट पर पहुंचे। वह सोमवार के एपिसोड में हॉट सीट पर आए थे, लेकिन उनका खेल मंगलवार को शुरू हुआ। शुरुआत में उनका खेल अच्छा चला, लेकिन 25 लाख के सवाल पर आकर वो अटक गए।

IIT रुड़की से पढ़ाई कर चुके कृतगया एडोबी कंपनी में काम करते हैं। इसके अलावा वह अपनी पत्नी के साथ कंटेंट भी बनाते हैं। उनकी पत्नी AI रिसर्चर हैं। कृतगया ने शुरुआत के 12 सवालों के सही जवाब दिए, लेकिन 25 लाख रुपये के लिए पूछे गए 13वें सवाल पर वह उलझ गए।

क्या था 25 लाख रुपये का सवाल?

उनसे पूछा गया था- ISRO की वैज्ञानिक नंदिनी हरिनाथ की कौन-सी चीज स्मिथसोनियन राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष संग्रहालय में रखी गई है? उनका गेम काफी अच्छा चला, लेकिन 25 लाख रुपये के सवाल पर आकर वो अटक गए और उन्होंने गेम छोड़ने का फैसला लिया।

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इस सवाल के लिए उनके सामने जो ऑप्शन रखे गए वो थे-

A. चश्मे की एक जोड़ी

B. साड़ी

C. डायरी

D. हैंडबैग

कृतगया इस सवाल का जवाब लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। ऐसे में उन्होंने गेम छोड़ने का फैसला किया और 12.5 लाख रुपये लेकर शो से बाहर हो गए। हालांकि, खेल छोड़ने के बाद जब उनसे सही जवाब का अनुमान लगाने के लिए कहा गया, तो उन्होंने साड़ी जवाब दिया, जो कि सही था।

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कौन हैं नंदिनी हरिनाथ?

नंदिनी हरिनाथ भारत के पहले मंगल मिशन ‘मंगलयान’ की डिप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर थीं। 1 दिसंबर 2013 को जब मंगलयान ने पृथ्वी की कक्षा छोड़ी और मंगल की ओर अपनी यात्रा शुरू की, तब नंदिनी ने लाल और नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी।

नंदिनी की यही साड़ी स्मिथसोनियन राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष संग्रहालय के इंटरप्लेनेटरी साइंस कलेक्शन में भारत से शामिल की गई पहली वस्तु बनी। इतना ही नहीं, यह म्यूजियम में प्रदर्शित की जाने वाली पहली साड़ी भी थी।