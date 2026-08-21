KBC 18: कौन बनेगा करोड़पति 18 के लेटेस्ट एपिसोड में अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर मुंबई, महाराष्ट्र के धारावी इलाके की एक लड़की रुचिता अढलराव आईं जिसने 25 लाख रुपये जीते।

रुचिता अढलराव एसएससी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं और वह अपनी समझ से कौन बनेगा करोड़पति में 25 लाख जीतकर 1 करोड़ की धनराशि वाले सवाल तक पहुंची। चलिए बताते हैं क्या था वो 25 लाख का सवाल जिसका रुचिता ने आसानी से जवाब दे दिया।

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रुचिता अढलराव का 25 लाख का सवाल

अमिताभ बच्चन ने रुचिता के सामने 25 लाख का सवाल रखा, जो था- कोलकाता के फोर्ट विलियम का नाम पहले किस शासक के नाम पर रखा गया था? इसके ऑप्शन थे- विलियम ऑफ ऑरेंज, विलियम रूफस, विलियम द कॉन्करर, विलियम द साइलेंट।

रुचिता ने बिना ज्यादा समय गंवाए सवाल का जवाब ‘विलियम ऑफ ऑरेंज’ बताया। हालांकि, जवाब लॉक करने से ठीक पहले उन्होंने 50:50 लाइफलाइन लेने का फैसला किया। लाइफलाइन की मदद से दो गलत विकल्प हट गए, जिसके बाद रुचिता ने अपने पहले जवाब विलियम ऑफ ऑरेंज को ही लॉक कर दिया। उनका जवाब बिल्कुल सही निकला।

जीती हुई धनराशि से खरीदेंगी घर

रुचिता ने बताया कि उनका परिवार मुंबई के धारावी इलाके में रहता है, जहां उन्हें सिर्फ 10×10 फीट के कमरे का किराया चुकाने के लिए भी काफी मेहनत करना पड़ती है। रुचिता ने पूरे खेल के दौरान सिर्फ दो बार लाइफलाइन का इस्तेमाल किया और 25 लाख रुपये की बड़ी रकम अपने नाम कर ली।

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शो के दौरान रुचिता ने बताया कि उनके पिता पेशेंट केयरटेकर के रूप में काम करते हैं और उन्हें सिर्फ 600 रुपये प्रतिदिन की कमाई होती है। कम आमदनी के चलते परिवार के लिए समय पर घर का किराया देना भी मुश्किल हो जाता है। 25 लाख रुपये जीतने के बाद रुचिता ने कहा कि वह इस पैसे से घर खरीदेंगी।

रुचिता अढलराव खेलेंगी 1 करोड़ रुपये का सवाल

वहीं, अगले एपिसोड के प्रीव्यू ने दर्शकों की एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ा दी है। प्रोमो में दिखाया गया है कि रुचिता अब 1 करोड़ रुपये के सवाल का सामना करेंगी। शुक्रवार को टेलीकास्ट होने वाले एपिसोड में यह देखना दिलचस्प होगा कि वह इस पड़ाव को पार कर पाती हैं या नहीं।