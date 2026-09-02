अमिताभ बच्चन होस्टेड शो ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ के लेटेस्ट एपिसोड में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की रहने वाली स्कूल प्रिंसिपल पद्मिनी राय हॉट सीट पर बैठीं। उन्होंने शानदार खेल खेला और 12.5 लाख रुपये के सवाल तक पहुंचीं, लेकिन फिर गलत जवाब देने के बाद उनका सफर 5 लाख रुपये पर खत्म हुआ।

पद्मिनी ने खेल की शुरुआत दो लाइफलाइन ऑडियंस पोल और संकेत सूचक के साथ की थी। अमिताभ बच्चन से बातचीत के दौरान उन्होंने अपने जीवन के सफर के बारे में भी बताया। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ एक-एक सवाल का सही जवाब देती हुई आगे बढ़ती रहीं।

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20 हजार के सवाल पर किया ऑडियंस पोल का इस्तेमाल

पद्मिनी ने 20 हजार रुपये के सवाल पर ऑडियंस पोल लाइफलाइन का इस्तेमाल किया। इसके बाद उन्होंने 25 हजार रुपये के सवाल का भी सही जवाब दिया। फिर आगे उन्होंने महासवाल का सही जवाब देकर महा फ्लिप लाइफलाइन हासिल की। इस लाइफलाइन की मदद से प्रतियोगी किसी एक सवाल को बदलकर उसकी जगह दूसरा सवाल ले सकता है।

जब पद्मिनी 5 लाख रुपये यानी 10वें सवाल पर पहुंचीं, तो उन्होंने महा फ्लिप का इस्तेमाल करते हुए सवाल बदल दिया। इसके बाद कंटेस्टेंट ‘सुपर संदूक’ राउंड में पहुंचीं, जहां कंटेस्टेंट को 90 सेकंड में 10 सवालों के जवाब देने होते हैं। जो लोग पांच से ज्यादा सवालों के सही जवाब देते हैं, वे या तो जीते हुए पैसे ले सकते हैं या फिर 50:50 लाइफ़लाइन चुन सकते हैं।

पद्मिनी ने सात सवालों के सही जवाब दिए और इस राउंड में 70 हजार रुपये जीते। उन्होंने पैसे लेने के बजाय 50:50 लाइफ़लाइन चुनी, ताकि बाद के सवालों के लिए उनके पास एक और विकल्प रहे। 7.5 लाख रुपये के 11वें सवाल पर पद्मिनी ने अपनी बची हुई दोनों लाइफलाइन संकेत सूचक और 50:50 का इस्तेमाल किया। इसके बाद उन्होंने सही जवाब देकर 7.5 लाख रुपये का पड़ाव पार कर लिया।

12.5 लाख रुपये के सवाल का नहीं दे पाईं जवाब

पद्मिनी से पूछा गया कि किस जीव के शरीर पर किसी भी स्तनधारी जीव से सबसे ज्यादा घने बाल होते हैं, जिनकी संख्या लगभग 10 लाख बाल प्रति वर्ग इंच होती है। इसके ऑप्शन थे- ग्रिजली भालू, नॉर्थ अमेरिकन बीवर, पोलर बियर और सी ऑटर। इसके जवाब में पद्मिनी ने ऑप्शन C. पोलर बियर चुना, जो गलत जवाब था। सही जवाब D. सी ऑटर था। गलत जवाब होने की वजह से पद्मिनी राय ने 5 लाख रुपये के साथ KBC 18 का अपना सफर खत्म किया।

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