बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन 83 साल की उम्र में भी लगातार काम में लगे रहते हैं। इन दिनों केबीसी 18 में नजर आ रहे हैं लेकिन उनका ये सिलसिला उनके करियर के शुरुआती दिनों से जारी है। एक समय वो भी था जब एक्टर 3 फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे और उनके लिए शिफ्ट मैनेज करना कितना मुश्किल था लेकिन फिर भी अमिताभ बच्चन ने अपने काम में कोई कमी नहीं छोड़ी।

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अमिताभ बच्चन ने पुराने दौर के किस्सा किए साझा

केबीसी 18 के नए एपिसोड में वरुण ग्रोवर बतौर कंटेस्टेंट पहुंचे थे, उन्होंने इस दौरान अमिताभ बच्चन से सवाल किया कि “साल 1975 में आपकी तीन बड़ी फिल्में रिलीज हुई थीं- दीवार, शोले और चुपके चुपके। तीनों में एकदम अलग रोल थे और उस समय में शूट काफी दिनों तक चलते थे। तो आप ऐसे में शूटिंग और किरदारों में बदलाव के कैसे मैनेज करते थे।”

3 शिफ्ट में काम करते थे अमिताभ

इस सवाल का जवाब देते हुए बिग बी बताते हैं “उस जमाने में हम लोग 2-3 फिल्में एक साथ एक ही दिन में शूट किया करते थे क्योंकि एक तो नौकरी का सवाल था, दूसरा ये था कि उन लोगों को बहुत कम फाइनेंस मिलता था। हम लोग कम से कम 2-3 फिल्में एक ही दिन में करते थे। एक शिफ्ट सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक होती थी और दूसरी शिफ्ट 2 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक रहती थी।”

अमिताभ बच्चन ने आगे बताया कि “जब तीन फिल्में साथ में करते थे तो एक शिफ्ट रात को 10 बजे से शुरु होकर अगले दिन सुबह 6 बजे तक होती थी।” इस बात को सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों ने अमिताभ बच्चन के लिए तालियां बजाई।

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सालों की मेहनत ने बनाया महानायक

एक बात तो तय है कि अमिताभ बच्चन अपने काम के लिए शुरुआत से ही काफी जुझारू रहे हैं, यही कारण है कि वह आज भारतीय सिनेमा में इस मुकाम पर हैं। यकीनन इस मुकाम पर पहुंचना आसान तो नहीं रहा है, उसके बावजूद अमिताभ आज भी उसी लगन के साथ काम करना पसंद करते हैं।

इन दिनों उन्हें कौन बनेगा करोड़पति 18 में देखा जा रहा है। इसके अलावा वह जल्द ही कल्कि 2898 एडी के दूसरे पार्ट में नजर आएंगे।