‘कौन बनेगा करोड़पति’ का 18वां सीजन हर बार की तरह दिलचस्प चल रहा है। अमिताभ बच्चन के होस्ट किए जा रहे इस शो के लेटेस्ट एपिसोड में डॉ. जागृति अग्रवाल हॉट सीट पर बैठीं, शुरुआत में उनका गेम अच्छा चल रहा था, मगर एक सवाल पर आकर वो अटक गईं।

उन्होंने समझदारी से अपनी लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हुए लगातार 13 सवालों के सही जवाब दिए। मगर 14वें सवाल पर आकर उन्होंने गेम छोड़ने का फैसला किया। यह सवाल 50 लाख रुपये का था।

इस समय तक डॉ. जागृति अपनी सभी लाइफलाइन इस्तेमाल कर चुकी थीं। ऐसे में उनके सामने जोखिम लेने का ऑप्शन नहीं था, क्योंकि गलत जवाब देने पर उनकी इनामी राशि घटकर 5 लाख रुपये रह जाती, इसलिए उन्होंने गेम क्विट कर दिया।

क्या था 50 लाख रुपये का सवाल?

केबीसी के होस्ट अमिताभ बच्चन ने डॉ. जागृति से पूछा था, “1910 में कोपेनहेगन में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्किंग वीमेन में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का विचार किसने रखा था?

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इस सवाल के ऑप्शन थे-

जेन एडम्स

एमेलिन पैनखर्स्ट

रोजा लक्जमबर्ग

क्लारा जेटकिन

डॉ. जागृति को लगा कि सही जवाब क्लारा जेटकिन है, लेकिन वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं थीं। जोखिम न लेते हुए उन्होंने गेम छोड़ने का फैसला किया। हालांकि, गेम खत्म होने के बाद जब सही जवाब बताया गया तो उनकी सोच बिल्कुल सही निकली। क्लारा जेटकिन ही सही जवाब थीं।

कौन थीं क्लारा जेटकिन?

क्लारा जेटकिन जर्मनी की एक समाजवादी नेता और महिला अधिकारों की मजबूत समर्थक थीं। 1910 में कोपेनहेगन में हुई एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने महिलाओं के लिए एक खास दिन मनाने का सुझाव दिया। इसके बाद 19 मार्च 1911 को पहली बार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया।

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क्लारा जेटकिन ने महिलाओं को बराबर अधिकार, समान अवसर और वोट देने का अधिकार दिलाने के लिए लंबे समय तक आवाज उठाई। वह शुरुआत में समाजवादी पार्टी से जुड़ी थीं। जर्मनी में पार्टी पर प्रतिबंध लगने के बाद उन्हें पेरिस में रहना पड़ा।

बाद में जब हिटलर और नाजी पार्टी सत्ता में आई, तो उन्हें फिर जर्मनी छोड़ना पड़ा। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी साल सोवियत संघ में बिताए। 1933 में 76 साल की उम्र में मॉस्को के पास उनका निधन हो गया। इस तरह, 50 लाख रुपये के सवाल पर डॉ. जागृति ने गेम छोड़ने का फैसला तो किया, लेकिन उनका जवाब बिल्कुल सही था- क्लारा जेटकिन।