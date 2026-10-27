‘रामायण’ की रिलीज से पहले रणबीर कपूर, साई पल्लवी और रवि दुबे ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ में नजर आने वाले हैं। इस खास एपिसोड के प्रोमो सामने आ रहे हैं। एक प्रोमो में दिखाया गया कि अमिताभ बच्चन ने साई पल्लवी से पूछा कि MBBS की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में आने का फैसला कैसे किया। इस पर रणबीर कपूर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि यह सब ‘भगवान का प्रिस्क्रिप्शन’ था।

अमिताभ बच्चन ने साई पल्लवी से पूछा सवाल

क्लिप में अमिताभ बच्चन साई पल्लवी से पूछते हैं, “आपने डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई की और आखिरकार यहां पहुंच गईं। ऐसा कैसे हुआ?” इस पर साई पल्लवी जवाब देती हैं कि शायद उनकी किस्मत में अभिनेत्री बनना ही लिखा था। उन्होंने कहा, “भगवान ने ऐसा ही लिखा था। मेरी किस्मत में अभिनय करना लिखा था।”

साई पल्लवी की बात सुनकर वहां मौजूद दर्शक तालियां बजाने लगते हैं। इसी बीच रणबीर कपूर भी अपनी बात जोड़ते हुए कहते हैं, “भगवान का प्रिस्क्रिप्शन था, सर, कि इसे एक्टिंग करनी है।”

29 और 30 अक्टूबर को आएंगे ‘रामायण’ के सितारे

‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ का ये खास एपिसोड दो हिस्सों में प्रसारित होगा। एक एपिसोड 29 और दूसरा 30 अक्टूबर को स्ट्रीम होगा। फिल्म की टीम इन दिनों प्रमोशन में जुटी हुई है। रिलीज से पहले कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नई जैसे शहरों में फिल्म का प्रचार किया जा रहा है। ‘रामायण’ दुनियाभर में 5 नवंबर को रिलीज होने वाली है।

यह भी पढ़ें: Ramayana Advance Box Office: ‘रामायण’ करेगी बड़ा धमाका, पहले दिन कमा सकती है 200 करोड़, बिके 2 लाख से ज्यादा टिकट

2026 की बड़ी फिल्मों में शामिल है ‘रामायण’

नितेश तिवारी के निर्देशन और नमित मल्होत्रा के निर्माण में बन रही ‘रामायण’ को 2026 की बड़ी फिल्मों में से एक माना जा रहा है। ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के अनुमान के मुताबिक, फिल्म दुनियाभर में 200 करोड़ रुपये की ओपनिंग कर सकती है। हालांकि, यह केवल एक अनुमान है, वास्तविक कमाई रिलीज के बाद ही पता चलेगी।

यह भी पढ़ें: KBC: ‘रामायण’ में रोल मिलने पर डरे थे रणबीर, साई पल्लवी ने की मां सीता की पूजा, बोले- बड़ी जिम्मेदारी है

यह दो भागों में बनने वाली फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म है। पहले घोषणा की गई थी कि इसका दूसरा भाग दिवाली 2027 पर रिलीज होगा। हालांकि, हाल ही में आई बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट में फिल्म की रिलीज टलने की संभावना जताई गई है। इस बारे में निर्माताओं की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में नजर आएंगे। वहीं, यश रावण का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म में सनी देओल, विवेक ओबेरॉय, रकुल प्रीत सिंह, लारा दत्ता और अरुण गोविल समेत कई कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे।