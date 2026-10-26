‘कौन बनेगा करोड़पति’ के मेकर्स ने शो का नया प्रोमो जारी किया। इसमें रणबीर कपूर भगवान राम का किरदार निभाने के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके लिए यह सिर्फ एक फिल्म में काम करने का मौका नहीं, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी है।

रणबीर ने कहा कि जब उन्हें यह किरदार ऑफर हुआ, तो उनके मन में सबसे पहले डर आया। वह सोचने लगे कि क्या वह भगवान राम का किरदार सही तरीके से निभा पाएंगे और क्या वह इस भूमिका के साथ न्याय कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि भगवान राम में करोड़ों लोगों की आस्था है, इसलिए इस किरदार को निभाना उनके लिए बहुत बड़ी बात है।

अभिनेता ने कहा कि भगवान श्रीराम के प्रति करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। ऐसे में इस किरदार को पर्दे पर निभाना उनके लिए आसान फैसला नहीं था। उन्होंने बताया कि शुरुआत में उनके मन में जो डर था, वह धीरे-धीरे कृतज्ञता में बदल गया। उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें जीवन में एक ऐसा अवसर मिला है, जिसके जरिए वह भगवान राम के जीवन और उनके आदर्शों को और करीब से समझ सकते हैं।

पिता बनने के दौरान मिला यह किरदार

रणबीर कपूर ने बताया कि उन्हें भगवान राम का किरदार जिंदगी के एक खास समय पर निभाने का मौका मिला। इसी दौरान वह पिता भी बने थे। इसलिए उनके लिए यह फिल्म और भी खास है। रणबीर ने कहा कि वह खुद को खुशकिस्मत मानते हैं कि उन्हें जिंदगी के इस पड़ाव पर भगवान राम का किरदार निभाने का मौका मिला।

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उन्होंने इसे भगवान का दिया हुआ तोहफा बताया। रणबीर के मुताबिक, इस फिल्म से उन्हें एक बेहतर इंसान बनने, रामायण को करीब से समझने और बेहतरीन कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि भगवान राम जैसा बनना आसान नहीं है, लेकिन उनसे कुछ सीखने की कोशिश करना भी बहुत बड़ी बात है।

माता सीता का किरदार निभाने से पहले साई पल्लवी ने की पूजा

शो में साई पल्लवी ने भी माता सीता का किरदार निभाने के अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि इस भूमिका को लेकर उनकी सोच पहले निभाए गए किरदारों से अलग थी। आमतौर पर वह किसी भी किरदार को निभाते समय सोचती हैं कि वह उसमें क्या नया जोड़ सकती हैं और अपने अभिनय से उसे किस तरह बेहतर बना सकती हैं।

लेकिन माता सीता का किरदार निभाते समय उनके मन में सवाल अलग था। वह जानना चाहती थीं कि इस भूमिका से उन्हें क्या सीखने को मिलेगा और वह इससे क्या समझ पाएंगी। साई पल्लवी ने कहा कि वह इस अनुभव को सहज रखना चाहती थीं। इसलिए उन्होंने पहले से कोई राय बनाने के बजाय माता सीता की पूजा की और फिर इस किरदार को निभाने की तैयारी शुरू की।

साई पल्लवी के लिए माता सीता का किरदार सिर्फ अभिनय करने का मौका नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी बातों को समझने और उनसे सीखने का भी जरिया है। वहीं, रणबीर कपूर भी भगवान राम की भूमिका को अपनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं। अब दर्शकों को फिल्म में दोनों कलाकारों को इन खास किरदारों में देखने का इंतजार है।

लक्ष्मण बनने पर क्या बोले रवि दुबे?

‘रामायण’ में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले रवि दुबे ने कहा कि उन्हें शूटिंग करते हुए 2-2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन उन्हें अब तक इस बात पर यकीन नहीं हो पाता। उन्होंने कहा, “मैं और मेरी पत्नी सरगुन ये मानते हैं कि चीजें अगर होती हैं तो कृपा से होती हैं।”