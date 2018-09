KBC 10 Play Along, 12th September 2018 Episode LIVE: घर बैठे जीत सकते हैं आकर्षक ईनाम, जानिए कैसे

KBC 10 Play Along, 12th September 2018: कौन बनेगा करोड़पति सीजन-10 (Photo Courtesy: KBC)

KBC 10 Play Along on Sony Liv App, 12th September 2018: कौन बनेगा करोड़पति (KBC) सीजन-10 की शुरुआत 3 सितंबर से हो चुकी है। ये इस सीजन का दूसरा हफ्ता है, जिसमें कई प्रतियोगी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। अगर आप भी अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठने का सपना देख रहे हैं, तो आपके पास सुनहरा मौका है। साथी ही जीत सकते हैं आकर्षक ईनाम। दर्शक KBC Play Along के जरिए ये अवसर पा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको Sony Liv App अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड करनी होगी।

एप को डाउनलोड करने के बाद आपको KBC Play Along खेलने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप ईमेल आईडी के जरिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। आपको यहां एक फोटो अपलोड करने का भी ऑप्शन मिलेगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको सोमवार-शुक्रवार रात 9 बजे का इंतजार करना होगा। जैसे ही शो में कोई प्रतियोगी हॉट सीट पर सवाल देखेगा। आपको भी अपने मोबाइल स्क्रीन पर वही प्रश्न दिखाई देगा। इसके लिए आपको रीफ्रेश करने की जरूरत नहीं है।

