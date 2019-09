मध्यप्रदेश के हरिओम पंडित भी आज शो में हॉट सीट पर पहुंचेंगे। हरिओम अमिताभ से इस दौरान कहते हैं कि आपसे मिलने के लिए मैं निराहार हूं।

A very interesting game will be played when Pandit Hariom Shastri from Indore, MP takes the Hotseat! Watch how he fares in the game on #KBC11, Mon-Fri at 9 PM @SrBachchan pic.twitter.com/tss1Tsh4Ap