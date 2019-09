KBC Play Along 2019: कौन बनेगा करोड़पति के 11वें सीजन में सिर्फ हॉटसीट पर ही नहीं आप घर बैठे भी करोड़पति बन सकते हैं। इसके लिए आपको SonyLiv एप अपने मोबाइल पर डाउनलोड करना होगा। यहां आप KBC Play Along के जरिए हर रोज कैश प्राइज जीत सकते हैं, इसके अलावा आपको हॉट सीट पर भी अमिताभ बच्चन के साथ खेलने का मौका मिल सकता है। वैसे आज होने वाले केबीसी 11 में आपको भी एप के जरिए 7 करोड़ के सवाल का भी सामना करने को मिलेगा। इसकी वजह है मुंबई से हॉट सीट पर आई बबिता ताड़े। वह आज के शो में एक करोड़ जीत जाएंगे इसके बाद उन्हें जैक पॉट के सात करोड़ वाले सवाल का सामना करना होगा। अब बात KBC Play Along की तो यहां जब आपके सामने 7 करोड़ का सवाल आएगा तो उतना ही ज्यादा प्वाइंट भी उसके जीतने पर मिलेगा। यानी अगर आपको 7 करोड़ के सवाल का जवाब पता होगा तो बहुत संभावना है कि आप आज का KBC Play Along जीत जाएं और टॉप 10 विनर्स की लिस्ट में आप का भी नाम हो।

Congratulations to the leaders of Ep. 23 KBC Play Along. Keep playing to get a chance to play #KBC with @SrBachchan.

