KBC 11 2019 Play Along: केबीसी 11 का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। इसके जरिए लोगों के ज्ञान में वृद्धि तो हो ही रहा है साथ ही स्मार्टफोन पर इस गेम को प्ले अलॉन्ग के जरिए खेल कर ढेर सारा कैश भी लोग जीत रहे हैं। जैसे हॉटसीट पर बैठा व्यक्ति गेम को खेलता है और उसके बदले उसको धनराशि मिलती है वैसे ही प्ले अलॉन्ग खेलने वाले को भी प्वॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन आप को हर सवाल का सही जवाब देना होगा। प्ले अलॉन्ग खिलाड़ी को भी उतना ही समय मिलता है जितना कि हॉटसीट पर बैठे व्यक्ति को।

प्ले अलॉन्ग खेल रोजाना 10 हजार लोग कैश जीतते हैं। वहीं लकी विनर्स को हॉटसीट पर बैठने का मौका भी मिलता है। अब तक लाखों से ज्यादा लोगों ने केबीसी प्ले एलॉन्ग घर बैठे सोनी लिव एप पर खेल कर कैश प्राइज जीता है। इस खेल को खेलने के लिए आपके पास स्मार्टफोन होना जरूरी है। इसको खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि अपने फोन में सोनी लिव (Sony Liv) एप डाउनलोड कर लेना है अगर पहले से है तो उसे अपडेट करना पड़ेगा।

Need a reason to Play Along? There will be 10,000 players who will win instant cash everyday. You can be one of them and win more than just cash. Don’t wait, Play Along!

Download the #SonyLIV app and participate now! https://t.co/bBPqcxvo5l#WeLIVtoEntertain #KBC #HarSeatHotseat pic.twitter.com/dMg9oTzlYd

