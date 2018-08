KBC 10: अमिताभ के शो में हुए कुछ बदलाव, जुड़ी ये नई लाइफ लाइन

अमिताभ बच्चन एक बार फिर से पॉपुलर रिएलिटी शो ‘कौन बनेगा करोड़पति‘ से वापसी करने जा रहे हैं। शो का 10 वां सीजन 3 सितंबर से शुरू होने वाला है। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया था। हर बार शो में कुछ खास बदलाव किए जाते हैं ताकि दर्शकों का उत्साह बना रहे। इसी तरह इस बार भी शो में टैगलाइन से लेकर लाइफलाइन तक में खास तरह के बदलाव किए गए हैं।

‘कौन बनेगा करोड़पति’ की पिछले साल की टैगलाइन ‘द फ्राइडेज- नई चाह नई राह’ थी जबकि इस बार ‘ऑर्गयूमेंटेड रियलिटी’ होगी। इस बार शो में पुरानी लाइफ लाइन ‘आस्क द एक्सपर्ट’ लौटेगी। इसमें वीडियो कॉलिंग के जरिए एक एक्सपर्ट से मदद ली जा सकती है। शो के होस्ट अमिताभ बच्चन ने एक बयान में कहा है कि इस बार हिंदी भाषा को शो में प्रमोट किया जाएगा। रिएलिटी शो का ओपनिंग स्पेशल ‘कर्टन रेजर’ एपिसोड होगा। कंटेस्टेंट के लिए मिलने वाले ऑप्शन 50-50, ऑडियंस पोल, जोड़ीदार पिछली बार की तरह की रहेंगे।

एक इंटरव्यू में बिग बी ने शो से जुड़ी कई बातों को साझा किया था। बिग ने कहा था, ”शो की जान प्रतिभागी ही होता है। जब वे लोग अच्छा खेल रहे होते हैं तो मैं खुश होता हूं। यह देखना भी काफी प्रभावशाली होता है कि कैसे कुछ ही घंटे में वे अपने जिंदगी को बदल लेते हैं। मुझे बुरा लगता है जब लोग अपनी गलती से पैसा खो देते हैं। कई बार हमें एक दिन में दो एपिसोड करने पड़ते हैं। कई बार मुझे देर हो जाती है और मैं सोचता हूं कि क्यों मैं यहां रात तक रूका रहता हूं। मुझे इस स्थान और सेट से प्यार है।”

T 2915 – and KBC gets official .. a press conference on the KBC set .. its 3rd Sept 2018 .. 10th season .. and 18 years on it ! pic.twitter.com/245hHO9pgV

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) August 28, 2018