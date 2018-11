KBC 10 का लास्ट एपिसोड: 18 साल, 716 एपिसोड, अमिताभ ने बताया कैसा रहा सफर

Kbc 10: अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। फैन्स से कनेक्ट रहने के लिए अक्सर सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ शेयर करते रहते हैं। 18 नवंबर को अमिताभ बच्चन ने अपने वैरिफाइड ट्विटर हैंडल से 3000 वां ट्वीट किया। यह ट्वीट इसलिए खास था क्योंकि बिग बी ने इसमें केबीसी के सफर को बयां किया है।

अमिताभ बच्चन ने ट्वीट में लिखा- केबीसी का फिनाले हो चुका है। इस सीजन का भी अंत हो चुका है। केबीसी के 10 सीजन हो चुके हैं। साल 2002 से कौन बनेगा करोड़पति के 18 साल पूरे हो चुके हैं। मैंने केबीसी के 716 एपिसोड को शूट किया है। बिग बी ने आगे लिखा- कौन बनेगा करोड़पति के 9 सीजन में 855 घंटे से भी ज्यादा शूटिंग की। एक एपिसोड शूट करने में तकरीबन 3-4 घंटे काम करना पड़ता था और 4-5 घंटे किसी भी एपिसोड को शूट करने की तैयारी में लगते।

T 3000 – KBC Finale done .. end of this season .. its 10 seasons of KBC .. its 18 years of KBC from year 2000 .. its for me 716 episodes of KBC .. its 855 hours over 9 seasons .. additionally about 3-4 hours of work over each episode , & another 4-5 hours of prep on each episode

