कलर्स टीवी का रियलिटी शो, ‘बिग बॉस’ अक्सर विवादों में रहता है। सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस शो के हर सीजन के साथ एक नया विवाद जुड़ जाता है। कुछ समय पहले ही बिग बॉस का 14वां सीजन खत्म हुआ है जिसकी विजेता रुबीना दिलैक रहीं थीं। इस सीजन में शो एफआईआर फेम कविता कौशिक ने भी हिस्सा लिया था। शो में उनके आक्रामक व्यवहार की काफी आलोचना भी हुई थी। एजाज़ खान और अभिनव शुक्ला के साथ उनकी लड़ाई भी काफी चर्चा में रही थी।

कविता के एक फैन ने हाल ही में उन्हें कह दिया कि शो ने उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाया है, उन्हें शो में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था। इस पर शो की पूर्व कंटेस्टेंट ने शो को फेक बता दिया। फैन ने कविता को जवाब देते हुए ट्विटर पर लिखा, ‘आपको बिग बॉस नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि केवल मुझे ऐसा क्यों लगा रहा है लेकिन इसने आपकी इमेज को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मैं आपका फैन हूं और आशा करता हूं कि आपको जीवन में श्रेष्ठता मिले।’

फैन को जवाब देते हुए कविता ने लिखा कि अब वो आज़ाद महसूस करती हैं क्योंकि उनकी इमेज तो पहले ही खराब हो चुकी है। कविता ने लिखा, ‘ओके, जैसा कि कहा जाता है जब एक बार आपकी इमेज खराब हो जाती है तब आप बिलकुल फ्री हो जाते हैं। अब मुझे उन लोगों के प्यार या नफरत से बिलकुल फर्क नहीं पड़ता जो मुझे एक फेक रियलिटी शो के आधार पर जज करते हैं।’

Its ok, like they say once you’ve spoilt your “image” you are free! Now I don’t give a fu€k about the hate or the love of those who judge someone on a fake reality show https://t.co/HQ2JZt0FHM

