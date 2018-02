श्रीदेवी की निजी बातें सार्वजनिक करने से खफा एक्ट्रेस ने राम गोपाल वर्मा को लगाई झाड़

बुधवार को श्रीदेवी पूरे राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हो गईं। अपनी पसंदीदा अदाकार के अंतिम दर्शन को फैंस का हुजूम मुंबई की सड़कों पर उमड़ पड़ा। श्रीदेवी के इस आखिरी सफर में बॉलीवुड के तमाम स्टार्स अपनी श्रद्धांजलि देते दिखे। अमिताभ बच्चेन से लेकर शाहरुख खान तक विले पार्ले के श्मशान भूमि में हुए चांदनी के अंतिम संस्कार में पहुंचे। 24 फरवरी की रात श्रीदेवी के निधन की खबर के बाद से ही उनके ताहने वाले सदमे में थे। लोगों ने श्रीदेवी से जुड़ी अपनी यादें भी साझा कीं। इसी कड़ी में फेमस फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने श्रीदेवी की निजी जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे पहलू लोगों के सामने रखे जिसके बाद टेलीविजन एक्ट्रेस कविता कौशिक उन पर भड़क उठीं। सीरियल ‘एफआईआर’ में चंद्रमुखी चौटाला का फेमस किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस कविता कौशिक ने राम गोपाल वर्मा को आड़े हाथों लिया। ट्वीट करते हुए लिखा- ‘बहुत गलत कर रहे हैं आप। वह यहां पर अपना बचाव करने के लिए नहीं है इसलिए आप उनकी जिंदगी से जुड़े तथ्यों को सबके सामने ऐसे न रखें। आपने उनकी निजी जिंदगी की चीजों को लोगों के सामने क्यों रखा? वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती होंगी इसलिए ऐसा न करें।’

Bohot galat kar rahe hain aap! she is not here to defend herself or shut you up from revealing details of her personal life which you admit she guarded more than her life ! Why will you open the pages of her life’s book for everyone to read? She did not want this!! Don’t do this! https://t.co/nem1VX5yiH

— Kavita Kaushik (@Iamkavitak) February 27, 2018