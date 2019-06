Kavita Kaushik और काम्या पंजाबी ने किया थिएटर डेब्यू, ‘पजामा पार्टी’ प्ले में दिखाया जलवा

‘चंद्रमुखी चौंटाला’ फेम एक्ट्रेस कविता कौशिक ने टीवी की दुनिया में खूब नाम कमाया। वहीं अब कविता कौशिक ने थिएटर में भी डेब्यू किया है। कविता कौशिक के साथ-साथ बिग बॉस रिएलिटी शो की एक्स कंटेस्टेंट और टीवी एक्ट्रेस काम्या पंजाबी ने भी थिएटर में डेब्यू किया है। दोनों एक्ट्रेस ‘पजामा पार्टी’ प्ले में अहम भूमिका में हैं। यह नाटक अतुल सत्य कौशिक का है।

महिलाओं के खिलाफ अपराध का मुद्दा नया नहीं है, और इसी पर आधारित है अतुल सत्य कौशिक का नया नाटक ‘पजामा पार्टी’। नाटक का ट्रेलर देखकर अगर आपको लगता है कि ये अमिताभ बच्चन की फिल्म ‘पिंक’ जैसी कहानी है तो ऐसा बिलकुल नहीं है। नाटक का थीम है, “it’s a play for all women and it is a play for all men.” नाटक में ढेर सारा ह्यूमर है, कुछ ट्रेजेडी है, इमोशंस हैं और नाटक पूरी तरह असरदार है।

कहानी मुंबई की चार लड़कियों -आयशा, कल्याणी और उर्वी की है जो अपनी अपनी ज़िन्दगियों में कुछ ख़ास होने का इंतज़ार कर रही हैं। चारों आयशा के घर पर एक रात पजामा पार्टी करने का प्लान बनती हैं। पार्टी शुरू होने से पहले ही कल्याणी अपने बॉयफ्रेंड रघु के साथ डिनर करने चली जाती है, पर उसके साथ घटता है कुछ ऐसा, जो किसी भी लड़की के लिए किसी बुरे सपने से काम नहीं हो सकता। इसके बाद कहानी रफ़्तार पकड़ती है और अंत तक बांधकर रखती है।

दो घंटे के नाटक में दर्शकों के लिए एक 10 मिनट का ब्रेक भी है और सेकेंड हाफ में टीवी स्टार कविता कौशिक का रोंगटे खड़े कर देने वाला क्लासिकल डांस परफॉरमेंस है। नाटक के डॉयलाग्स बेहद दमदार है। राईटर डॉयरेक्टर अतुल कौशिक ने बेहद संजीदा मुद्दे को ढेर सरे ह्यूमर के साथ दर्शकों के लिए परोसा है। प्ले में काम्या पंजाबी और कविता कौशिक ने अपना थिएटर डेब्यू किया है।

बाकी कलाकारों में शक्ति सिंह, सुष्मिता मेहता, सुनील कुमार पलवल और अर्जुन सिंह हैं जिनका स्टेज परफॉरमेंस लाजवाब रहा। दिल्ली में शो का प्रीमियर 29 जून को किया गया। दिल्ली में हुए प्ले में उर्वी का किरदार दीपाली गर्ग की जगह सुष्मिता मेहता ने निभाया। अगला शो मुंबई के रॉयल ओपेरा हाउस थिएटर में 28 जुलाई को होने वाला है जिसके टिकट्स ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

