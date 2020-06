Kavita Kaushik: सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के बाद से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक के बाद एक सेलेब्स बाहर निकल कर आ रहे हैं और नेपोटिज्म पर बोल रहे हैं। छोटे पर्दे की वर्दी वाली ‘चंद्रमुखी चौटाला’ यानी की FIR फेम एक्ट्रेस कविता कौशिक भी अब सामने आई हैं। कविता कौशिक का आरोप है इंडस्ट्री में बड़े लोग न ही नेपोटिज्म फैलाते हैं बल्कि एक्टर्स को प्रताड़ित भी करते हैं। वह कहती हैं कि स्टार किड्स को इस मामले में कुछ भी कहना बेकार है। इन सबके बीच असली मुद्दा फिर रह जाता है। असली बुराई को जड़ से खत्म करना होगा और पहले उसके खिलाफ आवाज उठानी होगी।

एक्ट्रेस कविता कौशिक को शो एफआईआर में बहुत पसंद किया गया था। एक्ट्रेस बताती हैं कि इस शो को बंद हुए 5 साल बीत गए हैं, लेकिन इस शो के मेकर्स आज भी उन्हें चंद्रमुखी चौटाला जैसी भूमिका करने नहीं देते। कविता ने इस मामले में एक के बाद एक कई सारे ट्वीट्स किए।

एक्ट्रेस ने अपने ट्वीट में कहा-‘मुझे कल याद दिलाया गया है कि अगर मैंने हरियाणवी पुलिस इंस्पेक्टर का रोल फिर से रिपीट किया तो मुझपर केस चलाया जाएगा। जबकि इस शो को 5 साल हो चुके हैं बंद हुए। इस शो की इतनी डिमांड है फिर भी इसे फिर से शुरू नहीं किया जा रहा। और यहां आप मूवी माफियाओं की बात कर रहे हैं, क्यूट।’

Yesterday I was reminded that il be sued if I repeat to play a haryanvi cop anywhere else, despite it being 5 years that the channel ended the show n doesn't revive it despite repeated demand by audience, and you talk about movie mafia, cute !

— Kavita (@Iamkavitak) June 23, 2020