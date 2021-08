KBC होस्ट करने के लिए कैसे तैयार हुए थे अमिताभ बच्चन? जानें पूरा किस्सा

एक वक्त था जब अमिताभ बच्चन अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। केबीसी शो को होस्ट करने से पहले महानायक की जिंदगी में भारी भरकम उतार-चढ़ाव का दौर जारी था। उन्होंने उस वक्त बताया था कि यह 44 साल के उनके करियर का सबसे बुरा दौर था।

अमिताभ बच्चन ने जनवरी 2013 में दिए एक इंटरव्यू में कहा था, “मैं कभी नहीं भूल सकता कि कैसे क्रेडिटर्स मेरे घर के सामने आकर मुझे धमकाते थे और मेरे दरवाजे पर मुझे गालियां और धमकी देते थे। वे अपना पैसा मांगते थे। हमारी कुर्की हो गई थी। प्रतीक्षा दाव पर था।” अमिताभ बच्चन ने उसके बाद यशराज से मदद मांगी थी कि वह उन्हें अपनी किसी फिल्म में काम दे दें। तब अमिताभ बच्चन की झोली में ‘मोहब्बतें’ आई थीं। इसके बाद अमिताभ बच्चन को एक और प्रोजेक्ट टकराया जिसने उनकी किस्मत ही पलट दी।

यह कोई फिल्म नहीं थी बल्कि एक टीवी शो था- कौन बनेगा करोड़पति। अमिताभ बच्चन को जब ये शो ऑफर हुआ था तब वह सोच में पड़ गए थे कि क्या उन्हें इस शो को करना चाहिए या नहीं? दरअसल, एंटरटेनमेंट फील्ड के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई महानायक एक टीवी शो होस्ट करे। ऐसे में कई लोगों ने भी अमिताभ को ये करने से मना किया। लेकिन उस वक्त अमिताभ बच्चन ने बहुत धैर्य़ से काम लिया।

हाल ही में केबीसी की 21वीं सालगिरह पर शो के निर्माता सिद्धार्थ बसु ने इस बारे में बताया कि कैसे उन्होंने अमिताभ बच्चन को शो में काम करने के लिए मनाया। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम को बताया, “किसी भी मेगास्टार ने कभी भी कहीं भी इंडिया में किसी भी टीवी शो पर मेजबानी नहीं की थी। हमारा इरादा कुछ ऐसा ही था कि जो टीवी पर पहले कभी न हुआ हो, हमें वो करना है।’

उन्होंने आगे बताया- ‘ऐसे में जब हम अमित जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि उन्हें सोचने का वक्त चाहिए। अमिताभ बच्चन ने टीवी करने का मन बनाने में कुछ समय लिया। आमतौर पर ऐसा न करने की सलाह दी जा रही थी। ऐसे में उन्होंने कहा कि पहले वह इस शो का रियल कंटेंट देखेंगे, अगर उन्हें वो समझ आया तो आगे देखेंगे। ‘

वे आगे बोले- ‘अमिताभ ने अपना मन बनाने से पहले लंदन में मूल शो की रिकॉर्डिंग देखने का फैसला किया। एक बार जब उन्होंने इसे देखा, तो उन्होंने केबीसी को एक राइडर के साथ करने का फैसला किया कि ठीक वैसे ही करेंगे जैसे उस शो में किया गया। इसे वैसी ही परिस्थितियों और अनुशासन के साथ करने की कोशिश की गई। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने इसे करने के लिए हांमी भर दी और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। आज ये शो इंडियन टेलीविजन हिस्ट्री के सबसे हिट शोज में से एक है’।

बता दें, शो कौन बनेगा करोड़पति यूके बेस्ड शो Who Wants to Be a Millionaire का हिंदी वर्जन है। कौन बनेगा करोड़पति ने हाल ही में अपनी यात्रा के 21 साल पूरे किए हैं। साल 2000 में पहली बार ये शो स्टार प्लस पर शुरू हुआ था।