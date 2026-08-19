फेमस क्विज शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ का 18वां सीजन शुरू हो गया है। हर बार की तरह इस बार भी यह शो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन होस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ‘केबीसी’ के हालिया एपिसोड में जूडो खिलाड़ी अस्मिता डे, शॉट पुट पैरा-एथलीट शर्मिला धनकर, बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन और पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार नजर आए। इन चारों ने हॉट सीट पर बैठकर गेम खेला और काफी मस्ती भी की।

लवलीना और झंडू ने गेम का फर्स्ट हाफ खेला, जबकि अस्मिता और शर्मिला ने सेकंड हाफ खेला। 12.50 लाख रुपये वाले सवाल तक पहुंचने तक कंटेस्टेंट्स ने गेमप्ले के दौरान सिर्फ एक लाइफलाइन का इस्तेमाल किया था। यह सवाल अस्मिता और शर्मिला के लिए एक चुनौती साबित हुआ, क्योंकि उन्हें इस स्टेज पर एक और लाइफलाइन का इस्तेमाल करना पड़ा। यह शो में उनके द्वारा अटेंप्ट किया गया आखिरी सवाल भी था।

यह भी पढ़ें: Box Office Report: घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई ‘आवारापन 2’, ‘बंटवारा 1947’ का हुआ ये हाल

महात्मा गांधी से जुड़ा पूछा गया सवाल

शो में कंटेस्टेंट्स से पूछा गया कि 1887 में महात्मा गांधी ने किस यूनिवर्सिटी से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की थी? इसके चार ऑप्शन थे- इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे और पंजाब यूनिवर्सिटी।

सवाल सुनकर शर्मिला को लगा कि शायद सही जवाब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो सकता है, लेकिन पक्का न होने पर उन्होंने लाइफलाइन लेने का फैसला किया। सही जवाब था- यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे।

लंदन और दक्षिण अफ्रीका से भी की थी पढ़ाई

दरअसल, गांधी जी ने भावनगर के सामलदास कॉलेज से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की थी। इस कॉलेज की स्थापना 1885 में भावनगर रियासत के महाराजा ने की थी और यह कॉलेज उस समय यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से संबद्ध था। 1888 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गांधी जी कानून की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। 1891 में भारत लौटने के बाद वह दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए।

12.50 लाख रुपये का क्या था सवाल

इसके बाद कंटेस्टेंट्स ने ‘महा फ्लिप’ लाइफलाइन का इस्तेमाल किया। इस लाइफलाइन में उन्हें दो सवालों में से एक चुनना होता है और फिर उस सवाल के चार ऑप्शन दिए जाते हैं। उन्हें दो सवाल दिए गए, जिनमें से उन्होंने यह सवाल चुना- एलिस्टेयर मैककॉ की इन दोनों किताबों के टाइटल में कौन सा शब्द आता है: ‘Habits that make a ‘__’ and ‘__’ Minded’? इसके ऑप्शन थे- Follower, Leader, Warrior और Champion।

अस्मिता को इसका सही जवाब पता था। उन्होंने बिना किसी झिझक के ‘Champion’ जवाब दिया। इसके साथ ही दोनों खिलाड़ियों ने 12,50,000 रुपये जीत लिए, लेकिन इसके बाद उनका गेम खत्म हो गया।

यह भी पढ़ें: ‘आप बहुत लंबे हो’, जब अमिताभ बच्चन की लंबाई बनी मुसीबत, सेट से कर दिया गया था बाहर, बिग बी ने सुनाया पुराना किस्सा