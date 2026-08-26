अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति 18 में एक नया कंटेस्टेंट हॉट सीट पर आया जो अब शो जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। दिन के 500 रुपये कमाने वाला शख्स 25 लाख के सवाल का सही जवाब देने के बाद 50 लाख के सवाल का सामने करेगा। महाराष्ट्र के वाशिम इलाके में रहने वाले विशाल प्रेमचंद राथौड़ ने केबीसी में अपने जिंदगी के सफर को साझा किया और 25 लाख कमाने की खुशी जाहिर की।

दिन के 500 रुपये कमाने वाले विशाल ने जीते 25 लाख

फास्टेस्ट बजर फर्स्ट में जीत हासिल कर विशाल हॉट सीट तक पहुंचे, जहां उन्होंने अपने लाइफ के स्ट्रगल साझा किया। इस एपिसोड में विशाल ने बताया कि वह दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करते हैं और रोजाना करीब 500-600 रुपये कमाते हैं।

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हालांकि, कई बार ऐसे दिन भी आते हैं जब उन्हें काम नहीं मिल पाता। विशाल के साथ उनके माता पिता और दो बहनें भी वहां मौजूद थीं और विशाल को हॉट सीट पर देखकर उन सभी की आंखो में आंसू आ गए।

5 लाख का सवाल

एपिसोड में विशाल को सिर्फ 5 लाख रुपये जीतते हुए देखा गया। उसके बाद प्रोमो सामने आया कि वह 50 लाख का सवाल खेलेंगे, यानी कि उन्होंने सही जवाब देने के बाद 25 लाख रुपये जीत लिए। एपिसोड में उनसे 5 लाख के लिए पूछा गया सवाल- “भारतीय सेना की किस यूनिट के प्रतीक चिह्न (इंसिग्निया) में तस्वीर में दिखाया गया जानवर शामिल है?” इस सवाल के लिए ऑप्शन थे- बिहार रेजीमेंट, असम रेजीमेंट, कुमाऊं रेजीमेंट, मद्रास रेजीमेंट।

इस सवाल का विशाल ने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया असम रेजीमेंट, जो कि सही जवाब था।

मजबूरी के लिए मजदूरी

कौन बनेगा करोड़पति में विशाल की लाइफ जर्नी का वीडियो दिखाया गया। जिसमें दिखाया गया कि विशाल पिछले तीन साल से महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि, आर्थिक तंगी के कारण वह अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाते। कई बार उनके पास परीक्षा का फॉर्म भरने या किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं होते।

एपिसोड में दिखाए गए एक वीडियो में विशाल ने बताया कि वह अपने पिता के साथ हर दिन दिहाड़ी मजदूरी का काम तलाशते हैं। जिस दिन काम नहीं मिलता, उन्हें खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। उनकी मां भी क्लीनर का काम करती हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि उन्हें हर महीने 7,000 रुपये किराया भी देना पड़ता है।

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पिता ने ऑडियंस से की नौकरी में मदद की अपील

वीडियो के अंत में विशाल के पिता ने हाथ जोड़कर टीवी दर्शकों से अपील की कि उनके बेटे के लिए कोई नौकरी तलाशने में मदद करें, ताकि उसकी आमदनी का एक स्थायी जरिया बन सके। अमिताभ बच्चन ने भी दर्शकों से विशाल की मदद करने की अपील की।

विशाल ने शो में शानदार तरीके से अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर 25 लाख रुपये की धनराशि अपने नाम की और अब वह 50 लाख रुपये का सवाल खेलते दिखाई देंगे। फिलहाल इसका प्रोमो जारी किया जा चुका है।