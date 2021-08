Kaun Banega Crorepati 13: अमिताभ बच्चन एक बार फिर से गेम शो कौन बनेगा करोड़पति के साथ छोटे पर्दे पर लौट रहे हैं। केबीसी के 13वें सीजन का दर्शक काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे। ऐसे में KBC 13 कब ऑनएयर होगा इसका खुलासा भी हो गया है। शो का प्रोमो सामने आया है जिसमें अमिताभ बच्चन हॉटसीट पर बैठे एक आम आदमी से गेम खेलते हुए नजर आते हैं।

शो का प्रोमो काफी दिलचस्प है, जिसमें रिवील किया गया है कि सोनी टीवी पर 23 अगस्त से शो की शुरुआत होने जा रही है। सोमवार से शुक्रवार हफ्ते में 5 दिन रात 9 बजे से शो देखा जा सकेगा। बता दें, इन दिनों बिग बी डबल मेहनत कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमिताभ बच्चन सुबह के वक्त केबीसी सीजन 13 की शूटिंग और शाम को ब्रह्मास्त्र को पूरा करने में लगे हुए हैं।

हाल ही में अमिताभ बच्चन ने केबीसी 13 के सेट से एक तस्वीर शेयर की जिसे कैप्शन देते हुए उन्होंने लिखा- ‘बैक, 2000 से इस कुर्सी पर, 21 साल से यहां, लाइफ टाइम।’ अमिताभ ने ये तस्वीर अपने ब्लॉग में भी शेयर की। और साथ ही इस बात का भी जिक्र किया कि पेंडेमिक में शूटिंग के दौरान वे हर तरह से महामारी से बचने के खास उपाय कर रहे हैं।

